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Gündem BAE'de Türk dizileri rüzgarı esecek! O yasak kaldırıldı
Gündem

BAE'de Türk dizileri rüzgarı esecek! O yasak kaldırıldı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türk dizilerine uyguladığı yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:47:00 -
BAE'de Türk dizileri rüzgarı esecek! O yasak kaldırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai’de 24-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen televizyon içerik fuarına katıldığını yazan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, “Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai’de 24-25 Kasım tarihleri arasında televizyon içerik fuarı vardı... BAE’de yıllardır Türk dizileri yasaktı. Çünkü ‘Arap Baharı’ndan bu yana BAE ile aramızda siyasi gerilim vardı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fiili Devlet Başkanı olan Şeyh Muhammed Bin Zayed Alnahyan’ın Türkiye’yi ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinden sonra iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı." ifadelerini kullandı.

Fuarla ilgili Eyüboğlu "Türkiye’nin Abu Dabi Birinci Müsteşarı Burcu Keriman Erdoğdu Tunçer ve Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç’ın söylediğine göre Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2021 yazında başlayan diplomatik temaslar sonunda iki ülke arasındaki siyasi gerilim bitti. O nedenle Dubai Expo 2020 ve Dubai International Content Market’in kapıları bize yeniden açıldı. İstanbul Ticaret Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davetiyle Dubai’deki fuara gittim. Türkiye, İspanya, Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Lübnan, Hindistan, Rusya, Ürdün, Suudi Arabistan, Kanada, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Bahreyn’den TV kanalları ve yapım şirketlerinin katıldığı fuar iki gün sürdü." dedi.

 Gönül Dağı dizisi 10 Latin ülkesinde

"Inter Medya’nın CEO’su Can Okan, iki gün süren fuarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yayın yapan iki platformdan birine 40, diğerine 50 filmin olduğu paketler sattıklarını, Orta Doğu, Asya ve Afrika olmak üzere 18 ülkede faaliyet gösteren BAE merkezli cep telefonu şirketi Etisalat’la birçok dizi ve film için görüşmelere başladıklarını anlattı" diyen Eyüboğlu "TRT’nin dizilerini yurt dışına satan Mist’ten Ayşegül Tüzün’le Zeynep Kayrak, Dubai’den önce katıldıkları Meksika’daki fuarda ‘Gönül Dağı’ dizisi için 10 Latin Amerika ülkesiyle, Dubai’de de Digiturk’ün sahibi olan ve Arap dünyasının önde gelen televizyon şirketi Bein’le ‘Masumlar Apartmanı’, ‘Alpaslan: Büyük Selçuklu’yu eş zamanlı yayın anlaşması yaptıklarını açıkladı. Dubai’deki fuarda ilgi gören diziler arasında ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ‘Sefirin Kızı’, ‘Afilli Aşk’, ‘Baht Oyunu’, ‘Zalim İstanbul’, ‘Hekimoğlu’ ve ‘Ramo’ gibi yapımlar da vardı." ifadelerini kullandı.

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