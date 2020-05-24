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Aktüel

BAE'de 3 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, Bahreyn'de vaka sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 00:13:08 -
BAE'de 3 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, Bahreyn'de vaka sayısı arttı

ABU DABİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 kişi daha hayatını kaybetti, Bahreyn'de vaka sayısı yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ülkedeki can kaybının 244'e ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde yapılan testlerde 812 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, böylece vaka sayısının 28 bin 704'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada 697 hastanın daha iyileşmesiyle hastalığı yenen kişi sayısının 14 bin 495 olduğu ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 28 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve toplam vaka sayısının 8 bin 802'ye yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının 4 bin 465'e ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, salgın nedeniyle bugüne dek 13 hastanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

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