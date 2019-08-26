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"BAE Yemen'in parçalanmasına çalışıyor"

Yemen Taşımacılık Bakanı Salih el-Cebvani:- "Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'i parçalamak ve güneyde devleti tasfiye etmek için çalışıyor"- "BAE'nin bölgelere ayrılmış parçalanmış bir Yemen projesi var"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 03:27
"BAE Yemen'in parçalanmasına çalışıyor"

YEMEN (AA) - Yemen Taşımacılık Bakanı Salih el-Cebvani, Arap Koalisyonuna bağlı devletlerden Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) ülkeyi parçalamak istediğini, güneyde devleti tasfiye etmek için çalıştığını söyledi.

Yemen resmi televizyon kanalına konuşan Cebvani, "Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'i parçalamak ve güneyde devleti tasfiye etmek için çalışıyor." dedi.

BAE'nin Mart 2015'te Yemen'e ilk geldiğinden itibaren özel ajandasının olduğunu öne süren Cebvani, BAE ülkeye ilk girişinden itibaren yalnızca güneyde değil kuzeydeki vilayetlerde de milisler kurduğunu kaydetti.

Cebvani, BAE'nin Yemen'deki kaynaklar ve sahilleri ele geçirmek gibi ülkenin tamamını kontrol altın almayı hedefleyen darbe eksenli çalıştığını söyledi.

Cebvani, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin BAE'yi ortak olarak gördüğünü hatırlatarak bundan dolayı onlar tarafından Aden ve kontrolün sağlandığı diğer vilayetlerde askeri birimlerin kurulmasına onay verdiğini vurguladı.

Cebvani son gelişmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Hadi'nin bağlılıkları BAE'ye olan bakan ve valileri görevden aldığını hatırlattı.

BAE güçlerinin Yemen'den çıkacağına dair son zamanlarda söylenenlerin "Büyük Yalan" olduğuna dikkati çeken Cebvani "BAE'nin bölgelere ayrılmış parçalanmış bir Yemen projesi var" ifadelerini kullandı.

BAE'nin İslami anlayıştaki Islah Partisi'ni bahane ederek hedeflerine ulaşmaya çalıştığını belirten Cebvani, "Islah Partisi, meşru yönetime ve devletin tüm değerlerine inanan bir parti" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 03:27
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Yemen
  3. Yemen Taşımacılık Bakanı Salih el-Cebvani

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