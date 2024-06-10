BAE, yarı iletken endüstrisinde! Yapay zeka için şaşırtan sonuç: Liderliğini güçlendirdi! Çarpıcı detay

BAE, uluslararası iş birlikleriyle ileri teknoloji ve yapay zeka için küresel bir merkez olarak liderliğini güçlendirdi.

Gelişmiş yarı iletken endüstrisi, geleceğin temellerini inovasyon ve yaratıcılığa dayandıran hayati bir sektördür.

BAE, bu kritik sektördeki yabancı yatırımlarını artırarak gelişmiş yarı iletken endüstrisine erken bir şekilde yatırım yapmanın önemini kavradı. Mubadala 2009'da dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nasdaq Borsası'nda işlem gören GlobalFoundries'i kurdu.

BAE, küresel talebi karşılamaya katkıda bulunmak için dünya çapındaki yatırımlarını hızlandırıyor ve büyük uluslararası teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kuruyor.

Bu stratejik sektörde, özellikle hızlı büyüyen pazarlarda arz ve talep arasında bir denge sağlamayı amaçlıyor.

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Yarı iletkenler, toplumların günlük yaşamında güvendiği birçok teknolojinin temel ve en önemli bileşenlerinden biridir.

Akıllı telefonlar, ekranlar, otomotiv sektöründe kullanılan çiplerden, ileri sanayi, robotik, teknoloji ve akıllı cihazlara kadar geniş bir yelpazede yaygın olarak kullanılırlar. Ayrıca okullarda ve hastanelerde de sıklıkla kullanılırlar.

Gelişmiş yarı iletken çipler, bugün modern toplumların vazgeçilmez ve en kritik hayati kaynaklarından biri haline geldi.

Abu Dabi'de Yapay Zeka ve İleri Teknoloji Konseyi'nin MGX Teknoloji Yatırım Şirketi'ni kurması, ileri teknolojiyi etkinleştirmeyi, geliştirmeyi ve kullanmayı amaçlayarak mevcut ve gelecek nesillerin yaşamlarını iyileştirmek için yeni bir teşviktir.

Şirketin yatırım stratejisi, yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler ve yapay zekanın temel teknolojileri ve uygulamaları gibi üç ana alana odaklanmaktadır.

MGX, yapay zeka ve ileri teknolojiyi geliştirerek teknolojinin insanlığa hizmet etme potansiyelini artırmayı ve dünya genelinde refahı, sürdürülebilirliği ve iletişim seviyelerini yükseltmeyi hedefleyen bir gelecek inşa etmek için çalışıyor.

Şirket, BAE'nin teknoloji alanında yatırımcıları, girişimcileri ve yetenekli insanları çeken bir merkez olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu, bölgedeki teknoloji ekosistemine katkı sağlamak için çeşitli kaynakları ve fırsatları bir araya getirerek yenilikçi projelerin ve işbirliklerinin önünü açmayı amaçlıyor.

Hem Mubadala Yatırım Şirketi hem de G42, çeşitli hayati sektörlerde güçlü ve geniş bir yatırım portföyüne sahiptir. G42, yapay zeka teknolojisi alanında küresel lider bir şirkettir ve finansal hizmetlerden akıllı şehirlere kadar geniş bir yelpazede bulut bilişim, gelişmiş veri merkezleri ve uzmanlaşmış yapay zeka uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.

Mubadala, AMD'nin yolculuğunda dönüştürücü bir rol oynayan önemli bir yatırımcıdır. Ayrıca, dünya çapında önde gelen bir yarı iletken imalat şirketi olan GlobalFoundries'i kurmuştur. Bununla birlikte, Mubadala yazılım, yaşam bilimleri ve yeni ticaret alanlarında da önde gelen bir yatırımcı konumundadır.

GlobalFoundries, dünya çapında 250'den fazla müşterisine güvenilir bir tedarikçi olarak hizmet vermektedir. Bu müşteriler ve hükümetlerle işbirliği yaparak endüstriyel faaliyetlerini dünya çapında genişletmek için yatırımlar yapmaktadır.

Yarı iletken çiplere olan küresel talep, eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yaşamakta ve satışlarının dünya çapında iki katına çıkması beklenmektedir.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), geçen Mayıs ayının başında, bu çiplerin toplam küresel satış değerinin, 2024 yılının ilk çeyreğinde, 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde15,2 artışla 137,7 milyar dolara ulaştığını duyurdu.