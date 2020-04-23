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Aktüel

BAE ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

2020-04-23 16:50:49 -
BAE ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan'daki Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklar, İstanbul'a döndü.

Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye kapsamında gönderilen THY uçakları, BAE'nin Dubai ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden aldıkları yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Sakarya ve Bolu'daki yurtlara gönderildi.

Bu arada uçaktan inen yolcular, havalimanında Türk bayraklarıyla karşılandı. Bazı yolcular ellerine aldıkları bayrakları salladı.

THY'nin 20 Nisanda başlattığı ve 28 Nisan'a kadar sürecek tahliyeler kapsamında 59 farklı ülkeden toplam 195 özel seferle 25 bine yakın Türk vatandaşı yurda getirilecek.

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