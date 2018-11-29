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BAE ve Suudi Arabistan, YPG elebaşlarıyla görüştü!

Kaşıkçı cinayetiyle bütün gözlerin üzerine çevrildiği Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeyindeki terörist PKK/YPG yapılanmasına 100 milyon dolar destek vereceğini açıklamıştı. Bu desteği verdiği belirtilen Suudiler ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) askeri bir heyet, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla bir araya geldi. Terör örgütü iki ülkeden de destek istedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 08:54
BAE ve Suudi Arabistan, YPG elebaşlarıyla görüştü!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili olarak gerçekleştirdiği Riyad ziyareti sonrası örgüte YPG için 100 milyon dolar aktaran Suudi Arabistan, Birleşil Arap Emirlikleri ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki ittifaka eklemlendi. İki ülkenin askeri yetkilileri, PYD/PKK kontrolündeki Ayn İsa'da PKK/YPG'li teröristlerle buluştu.

TSK'ya karşı destek istediler

Akşam gazetesinin haberine göre terör örgütünün internet sitesinden duyurulan görüşmede, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı ele alındı. Terör örgütünün, TSK'nın operasyonlarının engellenmesi konusunda iki ülke yetkililerinden destek istediği vurgulandı. Terör örgütü PKK/YPG ile Suudi ve BAE'ne ait askerlerin bu görüşmeyi önceki gün yaptığı belirtildi.

Lojistik destek de verecekler

Suriye'nin kuzey ve doğu sınırında teröristlerden oluşturulacak sözde sınır muhafızlarının eğitim ve lojistik ihtiyaçlarını da, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diğer Körfez ülkeleri üstlenecek.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 08:54
  1. ABD
  2. Mike Pompeo
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. YPG
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
  6. BAE
  7. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • OsmanOsman29 dk önce
    PKK ya yardım edeler ülke yöneticilerin kadim dostları ve kankaları olan yemene karşı hep destekledikleri suudi cellatlar, PKK ya sırtını dayayanlar ise meclisin baş köşesinde oturup yöneticilerle sarmaş dolaş olanalar, neden acaba??????
  • HamidoHamido42 dk önce
    İkisinin ipi değil de İkisinin de tasması diye yazsaydınız daha doğru olurdu.
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