BAE ve Mısır'ın Türkiye planı suya düştü! Ruslar olay gelişmeyi duyurdu

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği’ne (RST) göre turizm acentaları Türkiye’ye yaz turları satışının hacminin geçen yıla göre yüzde 50-100 kadar arttığını tespit etti. Turizm operatörü Fun&Sun’ın RST tarafından aktarılan açıklamasında, “Türkiye’ye olan talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. O zaman deprem gibi engelleyici faktörler arasında Türkiye’de başkanlık seçim sonuçlarının beklenmesi de turizmi etkiledi, sonra Ruble kuru düştü.

Bu yıl ise bu tür engeller gözlemiyoruz, hiçbir şey talebi sınırlamıyor, aktif bir şekilde rezervasyonlar yapılıyor. Daha önceki indirimli rezervasyonlara bakarsak bunlar geçen yıl olduğundan birkaç kat daha fazla. Bizim yaz satışlarımızda Türkiye’nin payı yüzde 67, Rusya ve Abhazya yüzde 18, BAE yüzde 6, Mısır yüzde 5, diğer destinasyonlar yüzde 4" denildi. Şirket, Türkiye’ye talebin geleneksel olarak mayıs ortasında ve haziran-ağustos arasında zirve yaptığını belirtti.

"Türkiye’ye yapılan rezervasyonlar, 2023’ün aynı dönemini yüzde 100 aştı"

SletetRU şirketler grubu da yaz sezonunda Türkiye’ye yapılan rezervasyonların 2023’ün aynı dönemini yüzde 100 aştığını belirtiyor. Turistler şu destinasyonlara gitmeyi planlıyorlar: Alanya (yüzde 24), Kemer (yüzde 23), Side (yüzde 17), Belek (yüzde 10), Antalya (yüzde 5), Marmaris (yüzde 4), Fethiye (yüzde 2,5), Bodrum (yüzde 2,3), İstanbul (yüzde 0,8), Kuşadası (yüzde 0,2).

Russkiy Ekspress şirketi de, Türkiye’ye yaz satışlarında iyi bir artış olduğunu ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış yakaladıklarını söylüyor. 2023’te Türkiye’yi 6,3 milyon Rusya vatandaşı turist ziyaret etmişti; bu bir önceki yıla göre yüzde 20 daha fazlaydı.

'Geleneksel mayıs tatillerinde yurtdışı destinasyonlarında artış'

2024’te Rusya vatandaşlarının yurtdışında mayıs tatili tercihi geçen yıla göre yüzde 13 artış gösterdi. MegaFon’a göre Afrika ve Asya destinasyonlarının popülaritesi arttı. Rusya vatandaşlarının favorisi sezonun mayısta başladığı Türkiye oldu.

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Bu ülkeye turist akını yıllık yüzde 12 arttı. İkinci sırada gelen Belarus’a akın ise geçen yılki seviyede kaldı (artış yüzde 1). İlk üçe Kazakistan da giriyor ama bu ülkenin popülaritesi geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. İlk beşte BAE (yüzde 19 artış) ve Gürcistan'da (yüzde 20) artış var.

BAE ve Mısır'ın planı suya düştü

BAE ve Mısır, Türkiye'ye giden Rus turistleri ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar ve yatırımlar yapıyordu. Hatta BAE, Mısır'a ait olan bir tatil köyünü satın almıştı.