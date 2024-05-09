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Ekonomi BAE, Mısır ve Türkiye için haber geldi: Gelen Rus turist sayısı! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı
Ekonomi

BAE, Mısır ve Türkiye için haber geldi: Gelen Rus turist sayısı! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-05-09 21:08:00 - 2024-05-09 21:08:38
BAE, Mısır ve Türkiye için haber geldi: Gelen Rus turist sayısı! Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı

Ruslar, havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlarını Arap ülkelerine yapmaya başladı. Ruslar en çok Mısır ve BAE turlarını satın aldı. Türkiye ise bu satın alma sıralamasında geriledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülke vatandaşlarının bu sene başından itibaren yaptıkları yurt dışı seyahatleriyle ilgili verileri paylaştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülke vatandaşlarının bu sene başından itibaren yaptıkları yurt dışı seyahatleriyle ilgili verileri paylaştı.

TürkRus’ta yer alan habere göre, Ocak-Mart döneminde yurt dışına çıkan Rusya vatandaşlarının sayısı geçen senenin ilk üç ayına göre yüzde 9 artarak 5,3 milyona yükseldi.

Turistik destinasyonlar arasında bu dönemde Rus turistlerin en fazla tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Diğer yandan, turistik destinasyonlar arasında Rusların ilgisinin azaldığı tek ülke de Türkiye oldu.

Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 643 bin 800’e geriledi. Bunun başlıca sebebi olarak, oturum izni, iş ve yaşam için Türkiye'ye giden kişilerin sayısındaki düşüş gösteriliyor.
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Ocak-Mart 2024 döneminde Rusya vatandaşlarının en fazla ziyaret ettikleri ülkeler Abhazya, Kazakistan, Gürcistan ve Çin.

Turistik destinasyonlar içinde ise Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Mısır listenin başında.

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