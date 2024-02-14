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Ekonomi BAE ve Katar ülkesinden Türkiye'ye uluslararası yatırım: milyar dolar giriş, güçlendirecek! Dünya takip ediyor
Ekonomi

BAE ve Katar ülkesinden Türkiye'ye uluslararası yatırım: milyar dolar giriş, güçlendirecek! Dünya takip ediyor

Yeniakit Publisher
2024-02-14 17:48:00 - 2024-02-14 17:49:45
BAE ve Katar ülkesinden Türkiye'ye uluslararası yatırım: milyar dolar giriş, güçlendirecek! Dünya takip ediyor

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişinin 2023'te 10.6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi 2023'te 10.6 milyar dolar oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından açıklanan "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" bültenine göre, toplam UDY girişi içinde yatırım sermayesi girişleriyle 5.6 milyar dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 3.6 milyar dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla da 1.9 milyar dolar değerinde giriş kaydedildi.

 Orta Doğu ülkelerinden gelen yatırımların payında yüzde 8’den yüzde 18’e bir artış gözlemlendi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar bu artışta önemli rol oynadı.

2023'de gerçekleşen 5.6 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişlerin sektörel kompozisyonuna bakıldığında, 984 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 18’lik pay ile toptan ve perakende ticaret öne çıktı. Finans ve sigorta en çok yatırımın geldiği ikinci sektör olurken bu sektörün alt kırılımında 300 milyon dolarlık yatırımın bankacılık yatırımı olduğu kaydedildi. Yüzde 9’luk payı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve yüzde 7’lik payı ile ulaştırma ve depolama, yatırım sermayesi girişleri açısından en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.

capital'e göre: 2023 yılında Avrupa Birliği (AB-27), Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 53’lük payı ile ana kaynağı olmaya devam etti. Orta Doğu ülkelerinden gelen yatırımların payında yüzde 8’den yüzde 18’e bir artış gözlemlendi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar bu artışta önemli rol oynadı. Ülkeler nezdinde ise Hollanda, Almanya, BAE, Katar ve Rusya, 2023 yılında Türkiye’ye en çok yatırım sermayesinin geldiği ülkeler oldu.
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