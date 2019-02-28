0553 313 94 23

BAE ve Bahreyn'den Pakistan'a boykot!

Pakistan'ın Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık vermesi 2 Arap ülkesinde rahatsızlığa neden oldu. BAE ve Bahreyn, yaşananlar sonrası ‘Pakistan'a düzenlenen uçuşların geçici olarak askıya alındığını’ açıkladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:59
BAE ve Bahreyn'den Pakistan'a boykot!

Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir problemi yüzünden tırmanan gerilim tansiyonunu korurken; krizde Körfez'deki iki Arap ülkesinin Hindistan tarafında saf tuttuğu gözlendi.

Hindistan'ın İsrail füzeleriyle Pakistan'ı vurmasından sonra, Pakistan'ın da saldırıya karşılık verip 2 Hint uçağını düşürmesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i rahatsız ettiği gözlendi.

Uçuşlar askıya alındı

Yaşanan son gelişmelerden sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn dün, Pakistan'a olan tüm uçuşları “bir sonraki duyuruya kadar” askıya aldı.

Bahreyn Gulf Air şirketi de Pakistan ve Pakistan'dan uçuşları da askıya aldığını açıkladı.

Pakistan ordusu yaptığı açıklamada, geçen çarşamba ülkenin hava sahasını ihlal eden iki Hint Hava Kuvvetleri savaş uçağının düşürüldüğünü ve bunun sonucunda üç pilotun yakalandığını söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:59
  1. pakistan
  2. hindistan

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    Araplara kardeş diyenlere kapak olsun.
  • ANADOLU KARTALIANADOLU KARTALI59 dk önce
    arabın de.yus şerefsiz idareci alçaklarının kefereliklerinin tescilidir. bu melun lar gebertilmeliki müslümanlar huzur bula

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüksekova-Van karayoluna kaya düştü
  1. Yüksekova-Van karayoluna kaya düştü
  2. "Keşmir sorunu Ümmet'in en büyük..
  3. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
  4. Takla atan otomobil ters dönerek..
  5. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
  6. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
  7. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
  8. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
  9. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
  10. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
  11. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
  12. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
  13. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
  14. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
  15. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
  16. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
  17. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
  18. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
  19. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
  20. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
  21. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
  22. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
  23. Bu acıya yürek dayanmaz...
  24. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
  25. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
  26. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
  27. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
  28. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
  29. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
  30. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
Yerel seçim öncesi son anket!
Yerel seçim öncesi son anket!
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
Hergele’ye bir tazminat cezası daha

Günün Karikatürü

28 Şubat 2019
“Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
“Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar