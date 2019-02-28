BAE ve Bahreyn'den Pakistan'a boykot!

Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir problemi yüzünden tırmanan gerilim tansiyonunu korurken; krizde Körfez'deki iki Arap ülkesinin Hindistan tarafında saf tuttuğu gözlendi.

Hindistan'ın İsrail füzeleriyle Pakistan'ı vurmasından sonra, Pakistan'ın da saldırıya karşılık verip 2 Hint uçağını düşürmesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i rahatsız ettiği gözlendi.

Uçuşlar askıya alındı

Yaşanan son gelişmelerden sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn dün, Pakistan'a olan tüm uçuşları “bir sonraki duyuruya kadar” askıya aldı.

Bahreyn Gulf Air şirketi de Pakistan ve Pakistan'dan uçuşları da askıya aldığını açıkladı.



Pakistan ordusu yaptığı açıklamada, geçen çarşamba ülkenin hava sahasını ihlal eden iki Hint Hava Kuvvetleri savaş uçağının düşürüldüğünü ve bunun sonucunda üç pilotun yakalandığını söylemişti.