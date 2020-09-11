BAE ve ABD’yi gözüne kestirdiler! İran seyir füzelerini tanıttı

General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sonra ABD’ye bilenen ve İsrail ile anlaşarak Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) gözüne kestiren İran yeni füzelerini tanıttı.

Son günlerde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgedeki adımlarına gözdağı veren İran’ın tanıttığı füzelerin 2 adet yeni seyir füzesi olduğu öğrenildi.

İran ordusu, ülkenin güneyinde “Zulfiqar 99” isimli füzeleri manevralarla tanıttı.

Ordudan açıklama

Ordu yaptığı açıklamada, bir Qadir seyir füzesinin 200 km'den daha uzaktaki su üstü deniz hedeflerini vurduğunu ve onları başarıyla yok ettiğini bildirdi.

Başka bir Nasr seyir füzesinin bir savaş gemisinden fırlatıldığını ve yüzey deniz hedeflerini vurduğu da aktarıldı.

Tatbikat sözcüsü Shahram Irani, donanmanın karadan denize füze sistemlerinin ülkenin tüm güney kıyılarında konuşlandırıldığını söyledi.

Sözcü, ordunun çeşitli menzillerde farklı tipte seyir füzelerine sahip olduğunu belirterek, etkili füze ateşleme yeteneklerine ve yüzey ve yer altı birimlerine sahip olduğunu aktardı.