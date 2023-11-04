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Ekonomi BAE Türkiye'den satın almak için ilan verdi: avize ve lamba satın almak istiyor! Harekete geçti, gaza bastı
Ekonomi

BAE Türkiye'den satın almak için ilan verdi: avize ve lamba satın almak istiyor! Harekete geçti, gaza bastı

Yeniakit Publisher
2023-11-04 22:54:00 -
BAE Türkiye'den satın almak için ilan verdi: avize ve lamba satın almak istiyor! Harekete geçti, gaza bastı

Birleşik Arap Emirlikleri, inşaat firmasının faaliyetleri devam ederken, Türkiye'den avize ve lamba almak için harekete geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük inşaat projelerine imza atan firma, Türkiye’nin avize ve lamba çeşitlerine ilgi duyuyor. Firma, Türkiye’den yüksek miktarda avize ve lamba almak istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük inşaat projelerine imza atan firma, Türkiye’nin avize ve lamba çeşitlerine ilgi duyuyor. Firma, Türkiye’den yüksek miktarda avize ve lamba almak istiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak bilinen Orta Doğu ülkesi BAE, Arap Yarımadası’nda yer alan ve yedi emirlikten oluşan bir federasyondur. BAE’de devam eden büyük inşaat projeleri için ithalatçı firmalar, Türkiye’den kaliteli ve uygun fiyatlı malzemeler talep ediyor. Bu malzemeler arasında inşaat ve yapı malzemelerinin yanı sıra, halı ve mobilya gibi dekorasyon ürünleri de bulunuyor.

Bugün de elektrik ve elektronik sektöründe yer alan aydınlatma ürünlerinin bir alt kalemi olan lamba ve avize çeşitleri almak üzere TurkishExporter ilan bırakan BAE merkezli firma, Türkiye’den üretici şirketlerden teklif almak ve sipariş vermek istiyor.

İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

 
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