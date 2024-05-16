BAE, Türkiye kararını duyurdu! Türkiye'den o ürünü satın almak için Türk üreticisi arıyor! Türkiye'yi seçtiler
Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithalat ilanı bırakan bir firma, Türk üreticilerden bebek bezi satın alacak. Türkiye'ye duyurdular...
BAE’de faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, bıraktığı ilanla Türkiye’den bebek bezi satın alacağını belirtti. BAE, Suudi Arabistan ve Katar gibi diğer Körfez ülkelerinin Ticarette son dönemler Türkiye'yi tercih ediyor.
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