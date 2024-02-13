  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Davutoğlu’nu şaşkına çeviren o gelişme sonrası Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle

Sağlam girilip ölü çıkılan hastanelerden nerelere geldik! 35 bin yeni sağlık personeli müjdesi

Başkanı yeni değişen Merkez Bankası’ndan son dakika kararı! Böyle duyuruldu

Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket paylaşıldı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

Mehmet Şimşek yeni projeyi açıkladı! Sermaye piyasasında yatırım yapanlar dikkat

Tayyip Erdoğan’dan tüm dengeleri değiştiren adım! Tokadı onların da yemesi artık an meselesi

CHP’de tezek günü! Başkanın kapısına bir kamyon b..k döktüler

Whatsapp yazışmaları ifşa oldu! Mansur'dan öğrencilere oy baskısı

Yunanistan'ın "ABD'ye ait sistemleri yok edecek" dediği ANKA-3'ten haber var: Onu sadece biz göreceğiz
Ekonomi BAE, Türk şirketlerinden ‘şekersiz gıda ürünleri’ satın alacak! İlgili beklenen karar ilan edildi! Yeniden başlıyor
Ekonomi

BAE, Türk şirketlerinden ‘şekersiz gıda ürünleri’ satın alacak! İlgili beklenen karar ilan edildi! Yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-13 18:40:00 - 2024-02-13 18:40:58
BAE, Türk şirketlerinden ‘şekersiz gıda ürünleri’ satın alacak! İlgili beklenen karar ilan edildi! Yeniden başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dengeleri değiştirecek adımlar atılırken BAE'den Mısır'a geçecek! Öte yandan BAE ile ilişkilerimiz tam gaz devam ediyor! BAE, Türk üreticilerden ‘şekersiz gıda ürünleri’ talep edildiği bildirildi!

BAE ve Türkiye ilişkileri gün geçtikçe yeni bir boyut kazanırken ticarette her geçen gün yeni satın alama ilanları geliyor.

BAE'DEN TÜRKİYE'YE YENİDEN O GIDALAR HAKKINDA İLAN GELDİ! 

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir BAE firması, Türkiye’den çeşitli şekersiz gıda ürünleri satın alacak. Yeniden bu alanda da ticaret başlayacak...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23