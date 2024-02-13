BAE, Türk şirketlerinden ‘şekersiz gıda ürünleri’ satın alacak! İlgili beklenen karar ilan edildi! Yeniden başlıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dengeleri değiştirecek adımlar atılırken BAE'den Mısır'a geçecek! Öte yandan BAE ile ilişkilerimiz tam gaz devam ediyor! BAE, Türk üreticilerden ‘şekersiz gıda ürünleri’ talep edildiği bildirildi!
BAE ve Türkiye ilişkileri gün geçtikçe yeni bir boyut kazanırken ticarette her geçen gün yeni satın alama ilanları geliyor.
BAE'DEN TÜRKİYE'YE YENİDEN O GIDALAR HAKKINDA İLAN GELDİ!
Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir BAE firması, Türkiye’den çeşitli şekersiz gıda ürünleri satın alacak. Yeniden bu alanda da ticaret başlayacak...