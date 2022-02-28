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Dünya BAE, Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu duyurdu! Ne tarafta duracakları merakla bekleniyordu
Dünya

BAE, Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu duyurdu! Ne tarafta duracakları merakla bekleniyordu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa dair nasıl bir tutum sergileyecekleri merakla beklenen Birleşik Arap Emirlikleri, tarafsız kalma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 16:39:00 -
BAE, Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu duyurdu! Ne tarafta duracakları merakla bekleniyordu

Üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilisi, Ukrayna-Rusya krizinde siyasi çözümü teşvik etmek istediklerini, taraf tutmanın şiddeti körükleyeceğini söyledi.

BAE, cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan karar tasarısında çekimser oy kullanmıştı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın siyasi danışmanı Anwar Gargash “BAE, taraf tutmanın şiddeti körükleyeceğine inanıyor. BAE’nin Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, devletlerin egemenliği, askeri çözümlerin reddinde katı bir duruşu var” dedi.

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