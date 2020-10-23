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Dünya BAE Peygamberimize iftira attı: İsrail'den özür dilediler
Dünya

BAE Peygamberimize iftira attı: İsrail'den özür dilediler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hainlikte sınır tanımıyor. BAE Veliaht Prensi Zayed’in paralı gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrail gazetesine verdiği röportajda, "629’da Medine’den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail’den özür diliyorum" diyerek Peygamberimize iftira attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 02:41:00 - 2020-10-23 02:53:49
BAE Peygamberimize iftira attı: İsrail'den özür dilediler

Birleşik Arap Emirlikeri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke açıkça İslam ve Müslüman karşıtlığı üzerinden ilişkilerini sürdürüyor.

Peygamberimize iftira attılar

BAE’de Zayed’in köpeği gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek alçakça ifadelerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) iftira attı. Peygamberimize ‘Hayber'de Yahudilere haksızlık etme’ iftirasını atan Mazrouei, “Onları Medine’den kovdu. 629’da Medine’den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail’den özür diliyorum” diyerek alçaklıkta sınır tanımadı.

Tazminat ödenmesini istedi

Köpeklikte sınır tanımayan Mazrouei, “Suudi Kralı Selman ve oğlu Muhammed bin Selman’ın başını çektiği Suudi yönetimini Yahudi örgütlerine tazminat ödemeye çağırıyorum. Paralarını, işlerini ve evlerini kaybettiler. Hicaz topraklarının sahibidirler. Suudi yönetimi şimdi bazı Yahudilere vatandaşlık vermeli ve onlara maddi tazminat ödemeli.” dedi.

Tepki sonrası çark etti

Öneriyi Zayed’in emri ile gündeme getirdiğini ima eden mesajlar paylaşan Mazrouei, yanlış çeviri yapıldığını söyledi.

Hz. Muhammed Medine'de fesat çıkaran Hayber Yahudilerini bölgeden uzaklaştırmıştı.

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