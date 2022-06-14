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Ekonomi BAE o Türk şirketini satın alma kararı aldı
Ekonomi

BAE o Türk şirketini satın alma kararı aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Türk ilaç şirketi Birgi Mefar'i satın alma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 10:03:00 -
BAE o Türk şirketini satın alma kararı aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye yatırım konusunda ilk alımını gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Türk ilaç şirketi Birgi Mefar’ı satın alıyor.

Paramedya'nın haberine göre; Abu Dabi Kalkınma Holdingi, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Bilgi Mefar’ı satın almak için nihai anlaşmayı imzaladı. Satın alma Abu Dabi hükümetinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

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Yorumlar

Ali Mehter

vermeyin bunlara bir sey. gene sinirim tepeme geldi

Şeyh Şamil

Bu hainlere münafıklarla fasıklara zalimlere hainlere bitimizi bile vermeyin!
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