BAE o haberi duyurdu! Lockheed Martin'in yeni Mako hipersonik füzesini satın alabilir

Bu potansiyel alımla ilgili tartışmalar, BAE'nin özellikle İran'la ilgili jeopolitik gerginliklerle karakterize edilen bir bölgede savunma kabiliyetlerini arttırmaya yönelik devam eden çabalarını vurgulamaktadır.

Füzenin tasarımı, Mach 5'i aşan hızlara ulaşmasına olanak tanıyor ve stealth avcı uçaklarının ileri gözlemci olarak çalışabileceği ve hedef verilerini angajman için dördüncü nesil uçaklara aktarabileceği taktiksel bir uygulama ile hem yeni hem de eski uçakların operasyonel rollerini potansiyel olarak geliştiriyor.

Bu görüşmelerin durumu, BAE'nin bir FMS talebini değerlendirmenin ön aşamalarında olduğunu ve herhangi bir resmi başvurudan önce bazı ön koşulların ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu süreçte kilit faktör, söz konusu hipersonik füze teknolojisinin gelişmiş niteliği göz önüne alındığında onayı şart olan Pentagon'un tutumudur. Pentagon'un vereceği karar, BAE'nin ABD'nin uzun süredir ortağı olmasına rağmen, bu teknolojinin BAE'ye transfer edilmesinin stratejik sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesini içerecektir.

BAE'nin Mako hipersonik füzesine olan ilgisi, kritik altyapısının ortaya çıkan tehditlere karşı korunması için gerekli olduğu düşünülen teknolojik yetenekleri sürdürmeye yönelik daha geniş stratejisiyle tutarlıdır. Ayrıca bu ilgi BAE'nin kendi kendine yeterli bir savunma sanayii geliştirme hedefleriyle de uyumludur. Potansiyel satın alma, BAE'de gelişmiş silah sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan MBDA gibi uluslararası savunma firmalarıyla mevcut işbirliklerini geliştirerek yerli askeri üretimdeki ilerlemelerin ilerletilmesinde rol oynayabilir.

Dahası, BAE'nin Mako füzesi arayışı, savunma ortaklıklarını çeşitlendirme yaklaşımını yansıtmaktadır. BAE, ABD ile güçlü bağlarını sürdürmeye devam ederken, gelişmiş askeri teknolojilere erişim sağlamak için daha geniş bir stratejinin parçası olarak diğer küresel güçlerle ilişkileri de araştırıyor. Ortaklıkların bu şekilde çeşitlendirilmesi BAE'nin karmaşık bölgesel ortamda yönünü bulma ve ulusal çıkarlarını koruma kabiliyetini artırabilir.

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Tarihsel olarak BAE, ABD ile çok sayıda FMS anlaşması yapmış ve son on yılda toplam satışları 29 milyar doları aşmıştır. Bu alımlar THAAD füze savunma sistemi, Patriot füze sistemleri, F-16 Desert Falcon avcı uçakları, Apache helikopterleri ve JDAM'ler, AIM-9X-2 Sidewinder Block II füzeleri ve Gelişmiş Hassas Öldürme Silah Sistemi (APKWS) dahil olmak üzere çeşitli hassas güdümlü mühimmatlar gibi büyük savunma sistemlerini içermektedir.

Son yıllarda BAE, değişen ittifaklar ve bölgesel gerilimlerle karakterize edilen karmaşık bir jeopolitik ortamda yol almaktadır. Ülke, özellikle Abraham Anlaşmaları aracılığıyla İsrail ile bağlarını derinleştirerek diplomatik ve ekonomik angajmanlara giderek daha fazla önem veriyor. Bu hamle, İran'ın bölgedeki etkisine karşı koymaya yönelik stratejik bir çabanın parçasıdır ve Körfez ülkeleri arasında ittifaklarını çeşitlendirme ve tek bir küresel güce bağımlılığı azaltma yönündeki daha geniş bir eğilimi yansıtmaktadır.

Bu diplomatik çabalara rağmen BAE, özellikle Yemen'deki müdahalesi ve buna bağlı olarak İran destekli Husi güçlerinden gelen tehdit nedeniyle önemli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Ülkenin saldırılara hedef olması, istikrarı ve bölgesel bir ekonomik merkez olarak rolü üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişeleri artırıyor. Bununla birlikte BAE, İran ile diplomatik kanallarını sürdürüyor ve çatışmaları askeri yollardan ziyade diyalog yoluyla yönetmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Uluslararası arenada BAE, ABD ve Çin de dâhil olmak üzere büyük güçlerle ilişkilerini dengeliyor. BAE, özellikle savunma konularında ABD'nin kilit bir müttefiki olmaya devam ederken, Çin ile ekonomik bağlarını da genişletiyor. Bu yaklaşım, BAE'nin değişen küresel jeopolitik manzarada gezinme stratejisini yansıtmakta ve artan çok kutupluluk bağlamında güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunmasını sağlamaktadır.

Lockheed Martin'in Mako hipersonik füzesi, F-35 ve F-22 hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere çeşitli ABD askeri uçaklarıyla uyumluluk için tasarlanmış, havadan fırlatılan yeni bir silahtır. gdh habere göre: ABD Hava Kuvvetleri'nin Stand-In Attack Weapon (SiAW) programı kapsamında geliştirilen füze, Çin'in Pasifik'teki anti-erişim/alan inkar (A2/AD) yetenekleri gibi stratejik zorlukları ele almayı amaçlıyor. Mako, çok çeşitli platformlarda hem dahili hem de harici taşıma için test edilmiştir, bu da füzeyi birden fazla uçak tipine uyarlanabilir hale getirmektedir.

Mako füzesi, göreve özel bileşenlerin entegrasyonunu destekleyen modüler bir tasarıma sahiptir ve askeri teknolojide açık sistem mimarisine yönelik daha geniş eğilimle uyumludur. Bu tasarım yaklaşımı, füzenin yaşam döngüsü boyunca daha kolay ve potansiyel olarak uygun maliyetli yükseltmelere olanak tanır. Ayrıca Lockheed Martin, özellikle İngiltere ve Avustralya'yı gelecekteki geliştirme ve üretim çabalarına dahil edebilecek AUKUS anlaşması kapsamında uluslararası işbirliğine ilgi duyduğunu ifade etmiştir.

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