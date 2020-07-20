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BAE Mars'a gözlem uydusu gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:31:36 -
BAE Mars'a gözlem uydusu gönderdi

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars misyonu kapsamında geliştirilen uydu, Japonya'dan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

"Hope (Umut)" adı verilen uydu, Japonya'nın Tanegaşima Uzay Merkezinden H-2A roketiyle Mars'a gönderildi.

Mars'a 200 gün içinde ulaşması öngörülen 1,3 tonluk gözlem uydusu, hava durumu ve iklim değişikliği üzerinde çalışmalar yapacak.

Uydunun fırlatılmasından önce kısa bir konuşma yapan BAE Eğitim Bakanı Hüseyin Al Hammadi, "Bu, BAE'nin dünyaya hediyesidir ve Arap dünyasıyla BAE'nin büyük başarılar gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunun göstergesidir." dedi.

BAE, geçen hafta iki defa uyduyu fırlatmak istemiş, ancak operasyon kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Hope'un başarılı bir şekilde hedefine ulaşması halinde BAE, Mars'a uydu gönderen ilk Arap ülkesi olacak.


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