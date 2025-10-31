BAE katliam yapıyor! Sudan için acilen harekete geçilmeli!

İstanbul merkezli İmam Buhari Vakfı, Sudan’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği milis grupların gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bir açıklama yaptı. Vakıf, iki yılı aşkın süredir süren iç savaşta en ağır bedeli sivillerin ödediğine dikkat çekti.

Ülkenin batısında bulunan Faşir kenti, 18 ay devam eden ablukanın ardından geçtiğimi gün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirilmişti.

Bölge kaynakları şimdiye dek en az 2 bin sivilin HDK milisleri tarafından infaz edildiğini rapor ediyor.

Sudan Doktorlar Ağı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, HDK'nin son üç gün içinde en az 1500 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Ülkedeki iç savaşı takip eden grup, yaşananları "gerçek bir soykırım" olarak nitelendirdi. Açıklamada, 18 aylık abluka sürecinde Faşir'de en az 14 bin sivilin katledildiği belirtildi.

İmam Buhari Vakfı söz konusu katliamlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Afrika'nın devasa İslam coğrafyalarından biri olan Sudan, uzun yıllardır askeri ve siyasi gerilimlerin merkezinde yer almaktadır. Onlarca yıldır Batılı küfür güçlerinin baskıları ve saldırıları sebebiyle sıkıntılar yaşayan Sudan'ın 2011 yılında Batılılar eliyle nasıl parçalanarak ikiye bölündüğü hafızalarda halen yerini korumaktadır.

Sudan'a yönelik baskılar bununla da son bulmamış, iç ve dış odaklar, Müslüman Sudan halkının birliğinin bozulması ve gücünün elden gitmesi için planlarına devam etmiştir. Bu doğrultuda ülkede askeri darbeler birbirini izlemiş, bu darbeleri gerçekleştiren taraflar nihayetinde 2023 yılında birbirleriyle savaşmaya başlamıştır. Her biri çeşitli küresel ve bölgesel güçlerce desteklenen bu taraflar Sudan halkına karşı sayısız katliam gerçekleştirmiştir. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli grup, Sudan'ın batı kesimlerinde ağır katliamlar gerçekleştirmektedir. Bu grup, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde geçmiş dönemlerde de benzeri ihlallerle anılmaktaydı.

Söz konusu katliamların sonuncusu, 18 aydır kuşatma altında tutulan El Faşir kentinde yaşanmaktadır. Kentte ablukanın başlangıcından bugüne 14 bin Müslümanın katledildiği belirtilmektedir. Son günlerde El Faşir kentini tamamen işgal eden milis güçler, Müslüman sivillere karşı katliamlar gerçekleştirmekle ve kadınların namuslarına el uzatmaktadır. Sadece birkaç gün içerisinde 2 binden fazla sivilin vahşice infaz edildiği rapor edilmektedir.

Maalesef İslam alemi bu katliamlar karşısında sessiz ve etkisiz bir pozisyonda kalmakta, Müslüman kardeşlerini azgın çetelerin insafına terk etmektedir. Müslümanlara düşen, yeryüzünün neresinde olursa olsun bir Müslümanın canını, malını ve namusunu kendisine dert edinmek ve bunları korumak için seferber olmaktır. Bugün El Faşir'de yaşananlar, içerisine düşürüldüğümüz acizliğin ve pasifliğin doğal bir neticesidir.

Bu vesileyle bir kez daha Sudan’da Müslüman sivilleri hedef alan katliamları lanetliyor, bu ihlalleri durdurmak üzere elinde güç ve imkân bulunan her tarafı acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: Mepa News