BAE istedi, darbeci yakıt gönderdi! Sudan’daki katillerin yakıtı Hafter’den

TAHSİN HAN

Sudan’daki ayrılıkçı teröristlerin işgal ettikleri Faşir kentinde binlerce insanı barbarca katletmesinin görünleri hala akıllardayken milislere destek verenler arasında Libya’daki darbeci Halife Hafter’in de olduğu ortaya çıtı.

ABD merkezli gözlemci kuruluşu The Sentry’nin yayınladığı rapora göre, Libya komutanı Halife Hafter’e bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin talebi üzerine Sudanlı paramiliter Hızlı Destek Güçleri’ne (RSF) kaçak yakıt sağlıyor.

KAÇAK YAKIT VERİP LİBYA’YI 6.7 MİLYAR ZARARA UĞRATIYOR

Libya’da akaryakıt kaçakçılığının Kuzey Afrika ülkesine yılda yaklaşık 6,7 milyar dolara mal olan “büyük bir ulusal krize” nasıl dönüştüğünü inceleyen rapor, yasadışı faaliyetin aynı zamanda komşu Sudan’da Sudan ordusu ile HDK arasında yaşanan ölümcül çatışmayı da nasıl kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Araştırma kuruluşu The Sentry’ye göre Hafter, Nisan 2023’te Sudan iç savaşının başlamasından bu yana “HDK’nın kilit yakıt tedarikçisi” oldu ve bu durum onun “Emirlik hükümetine olan derin sadakatini” yansıtıyor. Doğu Libya’daki işgalini sürdüren darbeci Hafter, paramiliterlerin önemli destekçilerinden BAE adına HDK’ya silah ve yakıt sağlamakla bugüne kadar defalarca suçlandı.

BAE destekli milis HDK, son olarak Sudan’ın batısındaki geniş Darfur bölgesinin kontrolünü tamamlayarak el-Faşir şehrini ele geçirdiğinde, sivillere karşı cinayet, tecavüz ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere sistematik vahşet uyguluyor.

YAKIT DESTEĞİ MİLİSLERİN OPERASYONLARINI SAĞLADI

The Sentry’in raporunda, “Dizel ve benzin akışının sürekli olması, HDK’nın Darfur’daki hareket kabiliyetini ve dolayısıyla oradaki taktik operasyonlarını mümkün kıldı” denildi.

Hafter ailesinin, HDK’ya yakıt ve diğer destekleri sağlayarak “güneydoğu Libya’daki komuta yapısını ve stratejik kontrolünü de sıkılaştırdığı” belirtildi.

Raporda, “BAE’nin 2014’ten bu yana Hafter ailesine sağladığı geniş ideolojik, diplomatik, finansal ve siyasi destek nedeniyle, Emirlik hükümeti, Hafter güçlerinin gözünde ayrıcalıklı bir konuma sahip ve onları Abu Dabi’ye bağımlı kılıyor” ifadeleri yer aldı.

SADDAM HAFTER BAŞROLDE

Hafter’in en küçük oğlu, babasının sözde ordusunun başında bulunan Saddam, akaryakıt kaçakçılığının arkasındaki başlıca güç olarak tanımlanıyor. The Sentry, Hafter’in Nisan 2023’te “HDK’ya yakıt tedariki sağlama çabalarını denetlemek” üzere Libya’nın güneydoğusundaki Kufra’ya gittiğini ve “sınırdan kesintisiz yakıt ve diğer mal sevkıyatını” sağlamak için eksikikleri giderdiğini belirtti. Raporda ayrıca Saddam’ın HDK’ya zaman zaman silah sevkettiği de ifade edildi.