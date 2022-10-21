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Dünya BAE İsrail yapımı hava savunma sistemlerini teslim aldı
Dünya

BAE İsrail yapımı hava savunma sistemlerini teslim aldı

İsrail yapımı ilk hava savunma sistemleri BAE'ye teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 20:09:00 -
BAE İsrail yapımı hava savunma sistemlerini teslim aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yakınlaşma sürüyor.

Bu kapsamda BAE, İsrail'den sipariş ettiği ilk hava savunma sistemini teslim aldı.

Barak türü hava savunma sistemlerinin BAE'ye ulaştığı ifade edilirken, sistemin modeli tam olarak açıklanmadı.

BAE bir süredir İsrail'den hava savunma sistemi almak istiyordu. Sistemlerin İran tehdidine karşı alındığı ifade ediliyor.

İsrail ile Hindistan tarafından ortaklaşa geliştirilen Barak sistemi, 35 kilometredeki hava araçlarını ve 70 kilometredeki gemisavar füzelerle seyir füzelerini imha edebiliyor.

Barak sisteminin geliştirilmiş türleri ise 150 kilometreye kadar menzile sahip.

Kaynak: Mepa News

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