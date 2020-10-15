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Aktüel BAE-İsrail normalleşmesi İsrail meclisinden geçti
Aktüel

BAE-İsrail normalleşmesi İsrail meclisinden geçti

Meclis'te oylamaya sunulan anlaşmaya 120 milletvekilinden 80'i evet, 13'ü ise hayır oyu verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 21:18:17 -
BAE-İsrail normalleşmesi İsrail meclisinden geçti

KUDÜS (AA) – İsrail meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 13 Ağustos’ta varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, mecliste oylamaya sunulan anlaşmaya 120 milletvekilinden 80’inin evet, 13’ünün hayır oyu kullandığı belirtildi.

Haberde oturuma katılmayan milletvekili sayısı ise belirtilmedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku, daha önce yaptığı açıklamada, blokun söz konusu anlaşmaya hayır oyu kullanacağını bildirmişti.

Daha önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan blokun başkanı Eymen Avde ile cerrahi operasyon geçiren Cabir Asakile ise oylamaya katılamadı.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos’ta BAE ile 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail’in barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmiş oldu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman, Sudan ve Suudi Arabistan var.

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