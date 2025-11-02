BAE, İsrail gibi davranıyor. Dubai’ye gitmeyi bırakın. BAE’nin parası Sudanlı çocukların kanına bulanmış durumda

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sudan’daki kanlı iç savaşta paramiliter güçlere verdiği destek yeniden gündemde. Darfur’un El-Faşir kentinde yüzlerce sivilin öldürüldüğü katliamın ardından sosyal medyada büyük bir infial oluştu.

Sosyal medyaya düşen dehşet verici görüntülerde, Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) bağlı savaşçıların kadın, çocuk ve yaşlı demeden sivilleri hedef aldığı, şehir sokaklarının kana bulandığı görülüyor. Uydu görüntüleri de katliamın boyutunu açıkça ortaya koyuyor: yanmış evler, harabeye dönmüş sokaklar ve toprağa sinmiş kan izleri...

BAE’nin bu paramiliter gruplara uzun süredir silah ve lojistik destek sağladığı biliniyor. El-Faşir’deki vahşetin ardından sosyal medyada “Sudan için Boykot Et” etiketiyle küresel bir kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, BAE menşeli ürünlerin alınmamasını, Dubai ve Abu Dabi’ye turistik seyahatlerin iptal edilmesini, Emirlik şirketleriyle ticari ilişkilerin kesilmesini istiyor.

Bir kullanıcı şöyle yazdı:

“Dubai’ye gitmeyi bırakın. BAE’nin parası Sudanlı çocukların kanına bulanmış durumda.”

Bir diğeri ise şunları söyledi:

“Tatilinizi başka bir yerde yapın. Güneş her yerde doğuyor, ama vicdan her yerde kalmıyor.”

Kampanyada Etihad Airways gibi büyük Emirlik markaları hedef alınırken, bazı paylaşımlarda BAE’nin kaçak Sudan altını üzerinden HDK’yı finanse ettiği vurgulandı. Uzmanlara göre, BAE’nin altın ihracatının önemli bir kısmı Sudan’daki yasa dışı madenlerden geliyor.

Boykot çağrıları sadece Sudan’la sınırlı değil. Bazı kullanıcılar, BAE’nin Sudan’daki milislere verdiği desteği İsrail’in Gazze’deki saldırılarıyla eşdeğer tutuyor. Bir paylaşımda şu ifadeler dikkat çekti:

“Filistin için üzülüyorsan, Sudan için de üzül. BAE, İsrail gibi davranıyor. Altın karşılığında ölüm satın alıyor.”

Gazze’den yayın yapan Filistinli gazeteci Hind Khoudary da BAE’yi boykot çağrısına katıldı. Khoudary, “Babamın mezarını ziyaret etmek için Dubai’ye gitmeyi planlıyordum, ama artık o ülkeye adım atmam. Herkes BAE’ye sırtını dönmeli.” dedi.

Ortadoğu’nun parıltılı gökdelenleriyle övünen Emirlikler, şimdi Sudan’ın kan gölüne dönmesinin baş sorumlularından biri olarak hedef tahtasında. Dünya, “Dubai’nin ışıkları altında dökülen kanı” konuşuyor.