  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BAE, İran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 19:54:48 -
BAE, İran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasına yönelik açıklamalarına tepki olarak İran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Ruhani'nin BAE'ye "İsrail'e bölgede alan oluşturmama" uyarısında bulunmasına tepki olarak, Abu Dabi'deki İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Siyasi İşleri Yardımcısı Halife Şahin Halife el-Merar, İranlı Maslahatgüzara protesto notasını verdi.

Söz konusu notanın, Ruhani'nin, BAE'nin kararlarıyla ilgili tehditleri nedeniyle verildiği, bu tehditlerin İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları ve diğer İranlı yetkililer tarafından da yapıldığı ifade edildi.

Notada, söz konusu tehditlerin kabul edilemez ve provokatif olduğu, aynı zamanda Körfez bölgesindeki güvenlik ve istikrar üzerinde tehlikeli etkileri olacağı kaydedildi.

İran'ın Tahran'daki diplomatik misyonları koruma sorumluluğuna işaret edilen notada, BAE'nin, İran yönetiminin provokatif açıklamalarını mutlak surette reddettiği ve bunu iç meselelerine müdahale olarak gördüğü aktarıldı.

Ruhani, İsrail ile BAE arasında varılan normalleşme anlaşmasına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz. Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı
Siyaset

Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de muhalefetin desteklenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyle..
Yağ fabrikası İngiliz istihbaratının merkezi çıktı! İş adamı meğer ajanmış
Aktüel

Yağ fabrikası İngiliz istihbaratının merkezi çıktı! İş adamı meğer ajanmış

1925 yılında Adana’da Gilodo Nebati Yağ Fabrikası’nı kuran işadamı Gilodo kardeşler’in İngiliz İstihbarat’ına çalıştığı iddia edildi...
Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”
Siyaset

Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”

Ahmet Hakan, siyasi hareket başlatan Muharrem İnce’nin harekete geçerek eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Ali Babacan’ı ıskart..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı