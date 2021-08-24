  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi duyuruldu
BAE ile Fransa arasında temas
Atilla Özdür Ağabey dualarınızı bekliyor
Okullar ancak aşıyla açık kalır
Dünya BAE ile Fransa arasında temas
Dünya

BAE ile Fransa arasında temas

BAE Veliaht Prensi Bin Zayid, Fransız dışişleri ve savunma bakanlarıyla Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 11:06:00 - 2021-08-24 11:07:59
BAE ile Fransa arasında temas

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Fransız bakanlar, Veliaht Prens Bin Zayid ile bir araya geldi.

Le Drian ve Parly, BAE'ye Kabil'den Fransız diplomatları ve vatandaşlarının tahliyesinin yanı sıra çok sayıda ülke vatandaşının taşınması ve güvenli geçişlerindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, BAE ile Fransa arasındaki stratejik ilişkiler ve bunları güçlendirme ve geliştirme yollarının yanı sıra özellikle Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

BAE Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin insani gerekçelerle ülkeye kabul edildiği duyurulmuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay