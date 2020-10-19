BAE heyeti Mescid-i Aksa'dan kovuldu
İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti Filistinliler tarafından camiden kovuldu.
Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetinin Mescid-i Aksa'dan çıkarıldığı açıklandı.
Bir Filistinli, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçlayarak camiden çıkarılmalarını istedi.
Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kaldı.
Geçen hafta da Umman'dan geldiği belirtilen heyet, Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin Aksa'yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor.
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.