BAE gemisi Yemen'in Sokotra Adası'ndaki limana yasa dışı giriş yaptı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı bir gemi, Yemen'in Sokotra Adası'ndaki limana yasa dışı yollarla yanaştı.

Sokotra Limanı Müdürü Riyad Süleyman Said, devlet yetkililerine gönderdiği mektupta, BAE bandıralı "AD ASTRA" adlı geminin Sokotra Limanı'na yetkililerden izin almadan giriş yaptığını belirtti.

Said, söz konusu geminin limana giriş için uyulması gereken kurallara aykırı hareket ettiğini ve limanın düzenini bozduğunu ifade etti.

Yemen hükümetinden bir yetkili ise AA muhabirine, geminin halen limanda olduğunu ve bildirilmeyen yükünü boşaltmadığını açıkladı.

Yetkili, BAE gemisinin, Yemen Dışişleri Bakanlığı tarafından Sokotra Limanı'na girmesinin yasaklandığını, ancak buna rağmen giriş yaptığını kaydetti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

