BAE'nin Eurofighter savaş uçakları satışları için en yüksek yatırım bütçesi: Mısır, Kuveyt, Polonya, Türkiye de var

Önümüzdeki haftalarda havaya uçacak ekipmanlar arasında Leonardo UK ECRS Mk2 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı, BAE'nin Striker II kask monteli ekranı ve gelişimsel bir yedek görev bilgisayarı yer alıyor.

Bu geliştirmelerden ilk ikisi, AESA güncellemesini alacak 40 adet Tranche 3 örneğiyle birlikte Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından işletilen Typhoon'larla entegrasyon için sözleşme altındadır. Elektronik saldırı uygulamalarını da destekleyecek olan yeni sensörün 2030 yılında operasyonel kullanıma girmesi planlanıyor.

BAE, geçtiğimiz Eylül ayında İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Striker II için 40 milyon £ (50 milyon $) üretim sözleşmesi aldı. Diğer operatörlerin kaskı Eurofighter'larında kullanmak üzere seçmesini görmeyi umuyoruz, duyuruların bu yılın sonlarında yapılması mümkün.

Şu anda Eurofighter'da kullanılan eskimiş sistemin 200 katı bilgi işlem gücüne sahip olan yeni birleşik görev bilgisayarı, programın uzun vadeli evrim faaliyetini desteklemek üzere geliştiriliyor. BAE tarafından uçakla gelecekteki potansiyel entegrasyon için olgunlaştırılan diğer teknolojiler arasında geniş alanlı bir ekran yer alıyor.

flightglobal'a göre: Typhoon'un İngiltere'deki müşterisi için sevkiyatları çoktan tamamlandı ve BAE, 24 uçaklık sipariş kapsamında Lancashire'daki Warton son montaj tesisinden Katar'a teslimatların sonuna yaklaşıyor. Şirket ayrıca üretilen tüm Eurofighter'lar için yakınlardaki Samlesbury lokasyonunda ön gövde bölümleri de üretiyor.

Ancak BAE Systems Air'deki Eurofighter proje direktörü David Hulme, önümüzdeki on yılın başından sonra üretime devam etmek için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyor.

BAE'nin şu anda hedeflediği potansiyel uluslararası satışlar arasında, Boeing F-15EX ve Dassault Aviation Rafale'nin de yer aldığı bir yarışma yoluyla Suudi Arabistan ile 54 uçaklık bir devam anlaşması yer alıyor. Şirketin ve Eurofighter endüstriyel ortakları Airbus Defence & Space ve Leonardo'nun gözettiği diğer potansiyel müşteriler arasında Mısır, Kuveyt, Polonya ve Türkiye yer alıyor.

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Hulme, konsorsiyumun ekstra 100-200 siparişi hedeflediği dünya çapındaki mevcut satış kampanyalarından bahsederken "Eurofighter'ın tüm ortak şirketleri aktif" diyor. "Birçok cephede aktif olarak kampanya yürütüyoruz."

Mevcut sözleşmeler arasında Almanya (38, Project Quadriga aracılığıyla) ve İspanya (20: Halcon) için yeni uçak partileri yer alıyor ve bu ülkelerin her ikisi de daha fazlasını taahhüt edebilir. İtalya ayrıca mevcut filosunu yeni bir siparişle güçlendirme olasılığını da değerlendirmeye başlıyor.

Bu on yılın sonuna kadar 680 Eurofighter'ın teslim edilmiş olacağını kaydederek şunları ekliyor: “Eğer daha fazla uçak satmazsak, bu uçakların yeteneklerini yükseltmek ve geliştirmek için önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde çok büyük bir fırsat var. ”

Hulme, halihazırda onaylanmış siparişlerin BAE'deki üretim faaliyetlerini 2031 yılına kadar koruyacağını söylüyor. Şirket, 2035'ten itibaren Birleşik Krallık'ın yanı sıra İtalya ve Japonya'nın operasyonel kullanımına yönelik yeni nesil insanlı savaş uçağı sunmayı amaçlayan Küresel Savaş Hava Programı'na Birleşik Krallık'ın endüstriyel katılımına liderlik ediyor.

BAE şu anda çabayı desteklemek için yalnızca İngiltere'ye özel bir savaş uçağı göstericisi üretiyor ve aktiviteye ilişkin daha fazla ayrıntı muhtemelen Temmuz ortasındaki Farnborough hava gösterisi sırasında ortaya çıkacak.