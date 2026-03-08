  • İSTANBUL
BAE düşürdüğü Müslüman füzesinin sayısını açıkladı

BAE düşürdüğü Müslüman füzesinin sayısını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından bugün 16 balistik füze ve 113 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıklandı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeyi hedef alan 17 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 16’sının engellenip imha edildiği, bir füzenin ise denize düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 117 İHA’dan 113’ünün etkisiz hale getirildiği, 4 İHA’nın ülke topraklarına düştüğü ifade edildi.

İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana toplam 238 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 221’inin imha edildiği belirtilen açıklamada, 15’inin denize düştüğü, 2’sinin ülke topraklarına isabet ettiği aktarıldı.

 

Ayrıca bugüne kadar toplam 1422 İHA tespit edildiği, bunlardan 1342’sinin engellendiği, 80’inin ise BAE topraklarına düştüğü kaydedilen açıklamada, 8 seyir füzesinin de etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği, çoğu yabancı uyruklu 112 kişinin hafif ve orta şekilde yaralandığı kaydedildi.

