  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araplar Türkiye’den onu almak için harekete geçti! Herkes 'hemen satın' çağrılarına başladı

Zafer Partisi kışkırttı Şanlıurfalılar sokağa indi! Suriyelilere saldırıyorlar

BAE Türkiye'deki o alana hayran kaldı! Para yağdırabilirler, yatırım yapmaları an meselesi

Ramazan Kurtoğlu duyurdu! Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor... Dünya devleri her an kapımızı çalabilir

Türkiye'ye gönderilen petrolün vanasını kapatmışlardı! Arap ülkesinden olay karar

Yerel seçim öncesi AK Parti'den "ortak aday" sinyali

Korkunç iddialar: Türkiye'de kaçak kliniklerde çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılıyor!

İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti!

Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! İmamoğlu’na övgü, Kılıçdaroğlu'na ise...
Dünya BAE Devlet Başkanı'na mektup: Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı gönderdi! İkili ilişkilerde imza an meselesi
Dünya

BAE Devlet Başkanı'na mektup: Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı gönderdi! İkili ilişkilerde imza an meselesi

Yeniakit Publisher
2023-08-17 23:54:00 - 2023-08-17 23:59:30
BAE Devlet Başkanı'na mektup: Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı gönderdi! İkili ilişkilerde imza an meselesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a 'ikili ilişkileri geliştirme' konusunda mektup gönderdi. Ekonomik çıkarlarını, işbirliğini geliştirme yolları ve ortak meseleler ele alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a 'ikili ilişkileri geliştirme' konusunda mektup gönderdi. Cezayir'in Abu Dabi Büyükelçisi Ömer Friteh, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile görüşerek, Cumhurbaşkanı Tebbun'un mektubunu iletti. Görüşmede, iki ülkenin mevcut işbirliğini geliştirme yolları ve ortak meseleler ele alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a "ikili ilişkileri geliştirme" konusunda mektup gönderdi.BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Cezayir'in Abu Dabi Büyükelçisi Ömer Friteh'in Kasr El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.
Friteh, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un "ikili ilişkileri geliştirme" konusundaki mektubunu BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a iletilmek üzere teslim etti.Görüşmede, BAE ve Cezayirli yetkililerin "mevcut işbirliğini, bu ilişkileri iki kardeş ülke ve halk yararına geliştirmenin yollarını ve iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri ele aldığı" kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23