BAE Devlet Başkanı'na mektup: Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı gönderdi! İkili ilişkilerde imza an meselesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a 'ikili ilişkileri geliştirme' konusunda mektup gönderdi. Cezayir'in Abu Dabi Büyükelçisi Ömer Friteh, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile görüşerek, Cumhurbaşkanı Tebbun'un mektubunu iletti. Görüşmede, iki ülkenin mevcut işbirliğini geliştirme yolları ve ortak meseleler ele alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a "ikili ilişkileri geliştirme" konusunda mektup gönderdi.BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Cezayir'in Abu Dabi Büyükelçisi Ömer Friteh'in Kasr El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Friteh, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un "ikili ilişkileri geliştirme" konusundaki mektubunu BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a iletilmek üzere teslim etti.Görüşmede, BAE ve Cezayirli yetkililerin "mevcut işbirliğini, bu ilişkileri iki kardeş ülke ve halk yararına geliştirmenin yollarını ve iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri ele aldığı" kaydedildi.