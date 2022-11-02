BAE devinden Türkiye için yeni karar! Resmen başladı

Emirates, 1 Kasım’dan itibaren İstanbul- Dubai seferlerini günde üçe çıkararak operasyonlarını hızlandırdı. Emirates, dünya çapında giriş kısıtlamalarının azalması ve yolcu taleplerinin artması ile birlikte İstanbul- Dubai seferlerini haftada 21’e yükselterek yolcularına daha fazla seçenek sunuyor.

Hâlihazırda dünya çapında 30’dan fazla uçuş noktasına A380 ile sefer gerçekleştiren Emirates, bu popüler uçağını Mart 2023’e kadar 40’tan fazla uçuş noktasında hizmete sunmayı planlıyor.

Emirates A380 deneyimi, 14 First Class süiti, Business Class’ta yatağa dönüşebilen 76 koltuk ve Ekonomi Class’te ise 426 geniş alan sunan koltukla yolculardan büyük rağbet görmeye devam ediyor. İstanbul çıkışlı ve varışlı seyahat eden Türk yolcular, geniş ve konforlu kabinlerin, uçak içi Dinlenme Alanlarının, First Class süitlerin, Duş&Spa gibi yolculara gökyüzünde en iyi deneyimleri sunan ayrıcalıklı ürünlerin ve 5000’den fazla seç-izle eğlence kanalının yer aldığı ödüllü uçak içi eğlence sisteminin keyfini çıkarabilecekler. Havayolu seyahate olan talebin yükselmesine paralel olarak amiral gemisi A380’in kullanımını kademeli bir şekilde artırıyor. Emirates halihazırda Süperjumbo uçağını 30’dan fazla global uçuş noktasında kullanıma sundu ve yakın gelecekte daha fazla uçuş noktası duyurulması bekleniyor.

İlk olarak 31 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul seferlerine başlayan Emirates, Boeing 727 tipi uçaklarıyla haftada iki defa gerçekleştirdiği operasyonlarla, sadece bir senede 15.600’dan fazla yolcu taşıdı.

Türkiye’de uzun vadeli bir ticaret, turizm ve ekonomi ortağı olan Emirates, dünya standartlarında servis hizmeti ve yüksek kaliteli ürünleri ile havayolunu seven Türk gezginlerden yüksek talep gördü.

Kaynak: airporthaber