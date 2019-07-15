0553 313 94 23

BAE destekli siteden 15 Temmuz'da büyük küstahlık!

BAE merkezli haber sitesi The National, FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetinin yıldönümünde skandal bir habere imza attı. Haberde, FETÖ "barışçıl bir hareket" olarak belirtilirken, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinlikler "piar" (reklam) çalışması olarak nitelendirildi. Milletin yazdığı 15 Temmuz destanına ise "hikaye" denilerk büyük bir küstahlığa imza atıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
BAE destekli siteden 15 Temmuz'da büyük küstahlık!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli haber sitesi The National, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili utanç verici bir habere imza attı. Haberde, “Türk hükümeti 3 yıldır dünya çapında kaygı verici insan hakları ihlalleri ve büyük çaplı tutuklamaların yanı sıra, hala 15 Temmuz günü neler olduğu ile ilgili “hikaye”sini yutturmaya çalışıyor” denildi.

BAE destekli siteden FETÖ güzellemesi!

BAE merkezli haber sitesi The National’da Andrew Wilks imzalı haberde, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile ilgili skandal yorumlara yer verildi: "15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminden beri Türkiye özellikle Batı’daki müttefiklerini darbenin nasıl ve kim tarafından yapıldığına dair ikna etmeye çalışıyor. Ankara "Fetullahçı Terör Örgütü" olarak isimlendirdiği ve ABD'de yaşayan Fetullah Gülen’in 251 kişinin ölümüne neden olan darbeden sorumlu olduğunu iddia ediyor. Fakat Türk hükümeti, odağı inançlar arasında diyalog ve barış ortamı yakalamak olan eğitim merkezli bir hareketin kanlı bir askeri darbeden nasıl sorumlu olabileceğini açıklamakta zorlanıyor." 

“Piar çalışması” dediler

BAE destekli site Türkiye’nin FETÖ hakkında yayınladığı belgeselleri, 15 Temmuz’un yıldönümünde kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Gününü ve bu kapsamda sokakları Türk bayraklarıyla donatmayı “piar çalışması” olarak nitelendirdi. 

Site yaptığı haberde Türkiye’ye nasıl saldıracağını şaşırırken, tamamen konu dışına çıkarak S-400 meselesine de değinmeyi ihmal etmedi. Haberin son paragrafında “Darbenin yıldönümünün hassas bir gün olması nedeniyle Amerika S-400 konusundaki yaptırımları açıklamayı erteledi” ifadesine yer verildi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
  1. Ankara
  2. reklam
  3. abd
  4. bae
  5. Amerika
  6. birleşik arap emirlikleri
  7. fetullah gülen
  8. Pensilvanya
  9. terör örgütü
  10. yaptırım
  11. s-400
  12. The National
  13. FETÖ
  14. 15 Temmuz
  15. Demokrasi̇ ve Mi̇lli Bi̇rli̇k Günü
  16. adu dabi
  17. andrew wilks
  18. piar çalışması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnet olan çocuklara “Erkeklik Belgesi”
    1. Sünnet olan çocuklara “Erkeklik..
    2. Adıyaman’da üç araçla çarpışan..
    3. Delihasan, "15 Temmuz gecesi onurlu..
    4. Karatede ’Dan’ sınavı yapıldı
    5. Biberon çürükleri diş yapısını bozuyor
    6. Aksakallı, 15 Temmuz anısına..
    7. Kazada ölen gençlerin adları spor..
    8. Bafra’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. Kars’ta 15 Temmuz etkinliği
    10. El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz..
    11. Tosya’da 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı
    12. Mamak Belediyesi’nden lezzetli festival
    13. Optimum’un çevre dostu motosikletleri..
    14. Kuşadası polisinden kaçak göçmen..
    15. Karadeniz açıklarında oluşan kısa..
    16. S-400 hava savunma sistemine ait..
    17. Emeklinin Temmuz zammı hesaplara yattı..
    18. Ömer Halisdemir vurmuştu! İşte darbeci..
    19. Sivas'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Türk kirazı Çin Seddi'ni aştı
    21. 3600 ek gösterge son dakika 3600 ek..
    22. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    23. Djokovic-Federer finali "unutulmazlar"..
    24. İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    25. Datça protokolü 15 Temmuz’da şehitleri..
    26. Sosyal medya kullanımı estetik..
    27. Şarlatan Adnan Oktar'ın pedofili..
    28. Denizlili hakemler İsveç’teki..
    29. Ayvacık'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı
    30. 15 Temmuz şehidi Gökbayrak mezarı..
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları