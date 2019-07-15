BAE destekli siteden 15 Temmuz'da büyük küstahlık!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli haber sitesi The National, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili utanç verici bir habere imza attı. Haberde, “Türk hükümeti 3 yıldır dünya çapında kaygı verici insan hakları ihlalleri ve büyük çaplı tutuklamaların yanı sıra, hala 15 Temmuz günü neler olduğu ile ilgili “hikaye”sini yutturmaya çalışıyor” denildi.

BAE destekli siteden FETÖ güzellemesi!

BAE merkezli haber sitesi The National’da Andrew Wilks imzalı haberde, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile ilgili skandal yorumlara yer verildi: "15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminden beri Türkiye özellikle Batı’daki müttefiklerini darbenin nasıl ve kim tarafından yapıldığına dair ikna etmeye çalışıyor. Ankara "Fetullahçı Terör Örgütü" olarak isimlendirdiği ve ABD'de yaşayan Fetullah Gülen’in 251 kişinin ölümüne neden olan darbeden sorumlu olduğunu iddia ediyor. Fakat Türk hükümeti, odağı inançlar arasında diyalog ve barış ortamı yakalamak olan eğitim merkezli bir hareketin kanlı bir askeri darbeden nasıl sorumlu olabileceğini açıklamakta zorlanıyor."

“Piar çalışması” dediler

BAE destekli site Türkiye’nin FETÖ hakkında yayınladığı belgeselleri, 15 Temmuz’un yıldönümünde kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Gününü ve bu kapsamda sokakları Türk bayraklarıyla donatmayı “piar çalışması” olarak nitelendirdi.

Site yaptığı haberde Türkiye’ye nasıl saldıracağını şaşırırken, tamamen konu dışına çıkarak S-400 meselesine de değinmeyi ihmal etmedi. Haberin son paragrafında “Darbenin yıldönümünün hassas bir gün olması nedeniyle Amerika S-400 konusundaki yaptırımları açıklamayı erteledi” ifadesine yer verildi.