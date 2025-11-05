BAE destekli ‘Kan emirlikleri’ Afrika’yı kana boyuyor

Sahra altı Afrika'yı boydan boya geçen ve 2 bin 300 kilometrelik bir hat boyunca uzanan ülkeleri kapsayan kıyı şeridinde faaliyet gösteren terör örgütleri, altın ve uranyum gibi doğal kaynaklar ve nüfuz için rekabet ederek, yeni üyeler edinerek ve gangster taktikleri uygulayarak kurmak istedikleri ‘Kan Emirliği’nin sınırlarını genişletiyor.

Afrika kıyılarının coğrafi alanı, batıda Moritanya ve Senegal'deki Atlantik Okyanusu'ndan doğuda Sudan ve Eritre'deki Kızıldeniz'e kadar uzanıyor. Terör örgütleri bu geniş alanlarda yayıldıkça, kan dökülmesinde ve servet biriktirilmesinde giderek daha fazla rol oynuyor.

Şarku’l Avsat, bu örgütler, liderleri ve yerel uzantıları ile El Kaide veya IŞİD'e olan farklı bağlılıkları hakkında bir araştırma yayınladı. Araştırma, çeşitli üye kazanma mekanizmalarını ve modern teknolojilerin kullanımını, ayrıca kırsal alanlardan şehirlere doğru yayılmalarını gözlemliyor.

Uzun süredir yoksul toplulukları sömüren terör örgütleri, artık mali harcamaları için yapay zeka, ucuz insansız hava araçları ve kripto para birimlerine yöneliyor ve geleneksel silahlara güvenen düzenli orduların sahip oldukları imkanları geride bırakıyor.