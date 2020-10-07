  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BAE destekli güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
Dünya

BAE destekli güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler Yemen'in Aden kentinde Türk Kızılay ekibini gözaltına aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 02:16:00 - 2020-10-07 02:19:47
BAE destekli güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aden kentinde bir Türk Kızılayı ekibini gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, GGK güçlerinin Aden'de bir güvenlik noktasında Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ve Yemenli bir tercümanı gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltına alınanlar kentte bir BAE-Suudi güçlerinin karargahına götürüldüğü ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!
Gündem

Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim olaylarında Halkların Demokratik Partisi’ni arayan 3 genel başkana haddini bildirdi.
Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Siyaset

Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün k..
Telsiz kayıtları ortaya çıktı!
Dünya

Telsiz kayıtları ortaya çıktı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için paralı askerler ile Irak ve Suriye'den terörist getirdiği, telsiz konuşmalarında ortaya ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay