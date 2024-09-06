BAE Arap dünyasının ilk nükleer santralini tamamladı! BAE'liler konu ile ilgili açıklama yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Perşembe günü Arap dünyasının ilk nükleer enerji santralinin tamamlandığını duyurdu ve bunu “önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Devlete ait Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) tarafından yapılan açıklamada, Abu Dabi'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin (Barakah Nuclear Energy Plant) dördüncü ve son reaktörünün devreye girmesinin ardından yılda 40 terawatt-saat elektrik üreteceği belirtildi.

ENEC'in açıklamasına göre santral, klima sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı Körfez ülkesinin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini, yani neredeyse Yeni Zelanda'nın yıllık tüketimine eşdeğer bir miktarı üretecek.

ENEC, istasyonun dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Emirates Steel ve Emirates Global Aluminium gibi şirketlere enerji sağlayacağını söyledi.

Arapça'da “bereket” anlamına gelen Barakah, dört reaktöründen ilkinin hizmete girmesiyle 2020 yılında faaliyete geçmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan da nükleer reaktörler inşa etmeyi planladığını açıkladı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed, Barakah'ın tamamlanmasını nükleer enerji yolunda "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bugün ve yarın ulusumuzun ve halkımızın yararı için enerji güvenliği ve sürdürülebilirliğine öncelik vermeye devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre santralin “faydalı ömrünün sonunda, yaklaşık 60-80 yıl içinde sökülmesi gerekecek.”

Başkent Abu Dabi ve ekonomik merkez Dubai de dahil olmak üzere yedi bölgeden oluşan BAE, OPEC kartelindeki en büyük petrol üreticilerinden biri.

Ülke büyük ölçüde petrol üzerine kurulu ancak 2050 yılına kadar ihtiyaçlarının yarısını karşılayacak kadar yenilenebilir enerji geliştirmek için milyarlarca dolar harcandı.

BAE geçtiğimiz yıl, fosil yakıtlardan “uzaklaşma” anlaşmasıyla sonuçlanan COP28 BM iklim görüşmelerine ev sahipliği yaptı.

BAE, kıyı kenti Buşehr'in dışında Rus yapımı bir nükleer santrale ve tartışmalı bir uranyum zenginleştirme programına sahip olan İran'la komşu.

BAE defalarca nükleer hedeflerinin “barışçıl amaçlar” için olduğunu söyledi ve herhangi bir zenginleştirme programı veya nükleer yeniden işleme teknolojileri geliştirmeyi reddetti.

Ülke elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı için gazla çalışan santraller kullanıyor ancak Abu Dabi yakınlarında dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden birine de sahip.