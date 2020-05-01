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Spor

Badou Ndiaye Trabzonspor'da kalacak mı? Detaylar belli oldu

Trabzonspor'un İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin takımda kalmak istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:09:00 -
Badou Ndiaye Trabzonspor'da kalacak mı? Detaylar belli oldu

Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Badou Ndiaye'nin menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi. Ancak oyuncunun bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'ya yaklaşan satın alma opsiyonu yüzünden bu transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

Bordo-mavili yönetimin, Senegalli oyuncudan, İngiliz kulübüyle bizzat kendisinin görüşerek bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlık yapmasını talep ettiği öğrenildi. Stoke City ikna olursa Trabzon devreye girecek.

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