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Spor

Badmintonda uluslararası 4 turnuva iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:56:52 -
Badmintonda uluslararası 4 turnuva iptal edildi

ANKARA (AA) - Çin, Tayvan, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenmesi planlanan 4 badminton turnuvasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Dünya Badminton Federasyonundan (BWF) yapılan açıklamaya göre, 15-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Çin Açık, Endonezya Açık'tan sonra 2020 takviminden çıkarılan Süper-1000 seviyesindeki ikinci turnuva oldu.

Çin Açık gibi eylül ayı faaliyet takviminde yer alan Tayvan Açık, Güney Kore Açık ve Japonya Açık organizasyonları da bu yıl düzenlenmeyecek.

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