Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları

Badminton Federasyonu Adana İl Temsilciği faaliyet programında yer alan “Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri” müsabakaları tamamlandı.

İMKB Spor Salonunda yapılan müsabakalar kıyasıya çekişme içerisinde geçti. Gruplarında ilk ikiye giren takımlar, 5-6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Denizli’de yapılacak olan Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Müsabakaları yakından takip eden Adana Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Abdulkadir Ataşbak, yaptığı konuşmada, "Badminton sporu; tanınması ve gelişmesi için çaba harcadığımız branşlardan biri. Her geçen yıl kulüp ve lisanslı sporcu sayımızda önemli artışlar kaydetmekteyiz. Bu gün itibariyle Adana’da lisanslı sporcu sayımız bin 200, antrenör sayımız 170 olmuştur. Bu da bizi Badminton sporunun geleceği adına mutlu ediyor. Gruplarında ilk ikiye girerek Türkiye Şampiyonasına katılacak takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalyalarını Badminton Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, antrenörler ve müsabakalarda görevli hakemler verdi.

Dereceye giren takımlar şöyle:

Kızlar:

A Grubu 1. Bursa, 2. Ankara

B Grubu 1. Tekirdağ, 2. Sivas

C Grubu 1. Çankırı, 2. İstanbul Anadolu

Erkekler :

A Grubu 1. Bursa, 2. İzmir

B Grubu 1. Ankara, 2. İstanbul Avrupa

C Grubu 1. İstanbul Anadolu, 2. Kayseri