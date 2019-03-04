0553 313 94 23

Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları

Badminton Federasyonu Adana İl Temsilciği faaliyet programında yer alan “Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri” müsabakaları tamamlandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:40
Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları

Badminton Federasyonu Adana İl Temsilciği faaliyet programında yer alan “Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri” müsabakaları tamamlandı.


İMKB Spor Salonunda yapılan müsabakalar kıyasıya çekişme içerisinde geçti. Gruplarında ilk ikiye giren takımlar, 5-6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Denizli’de yapılacak olan Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.


Müsabakaları yakından takip eden Adana Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Abdulkadir Ataşbak, yaptığı konuşmada, "Badminton sporu; tanınması ve gelişmesi için çaba harcadığımız branşlardan biri. Her geçen yıl kulüp ve lisanslı sporcu sayımızda önemli artışlar kaydetmekteyiz. Bu gün itibariyle Adana’da lisanslı sporcu sayımız bin 200, antrenör sayımız 170 olmuştur. Bu da bizi Badminton sporunun geleceği adına mutlu ediyor. Gruplarında ilk ikiye girerek Türkiye Şampiyonasına katılacak takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.


Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalyalarını Badminton Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, antrenörler ve müsabakalarda görevli hakemler verdi.


Dereceye giren takımlar şöyle:


Kızlar:


A Grubu 1. Bursa, 2. Ankara


B Grubu 1. Tekirdağ, 2. Sivas


C Grubu 1. Çankırı, 2. İstanbul Anadolu


Erkekler :


A Grubu 1. Bursa, 2. İzmir


B Grubu 1. Ankara, 2. İstanbul Avrupa


C Grubu 1. İstanbul Anadolu, 2. Kayseri

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Kudüs Başkonsolosluğunu, Büyükelçilikle birleştirdi
    1. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    2. Bingöl’den kar manzaraları
    3. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    4. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    5. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    6. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    7. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    8. Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla..
    9. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    10. Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe
    11. Böcek: "Altın Portakal özüne dönecek"
    12. Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım..
    13. Bomba iddia! Deniz Türüç sezon sonu..
    14. Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı..
    15. Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir..
    16. AFAD’tan okulda deprem ve yangın..
    17. Midyat sıfır atık projesinde pilot..
    18. Engelli öğrenciler bowling turnuvasında
    19. Altın fiyatları
    20. İran'da ambulans helikopter düştü beş..
    21. Sömürgecilerin saltanatı çöküyor
    22. Bakan Turhan: "Zafer inananlarındır...
    23. Beykoz Belediyesi’nin yeni meclis..
    24. Enflasyon son 6 ayın en düşüğüne..
    25. Balıkkesir'de camla kesilen kol damar..
    26. Kesin aday listesi- HATAY
    27. Kira artış oranı 2019 Mart ayı kira..
    28. Mevlüt Çavuşoğlu çok sert çıktı:..
    29. “Çalıkuşu” balesi ayakta alkışlandı
    30. Muş’ta 2014-2019 döneminin son meclis..
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"