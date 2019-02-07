Badminton: 28. İran Fajr International Challenge Turnuvası
- Turnuvada milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, çiftlerde gümüş madalya aldı07 Şubat 2019 Perşembe 14:42
ANKARA (AA) - İran’ın başkenti Tahran'da yapılan 28. İran Fajr International Challenge Badminton Turnuvası sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2018 yılı Gençler Avrupa Şampiyonu milli takım sporcuları Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı.
Milli sporcu Özge Bayrak, turnuvanın 3. gününde bronz madalya elde etmişti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Murat Özmekik, milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Bu yıl içerisinde daha iyi başarılara imza atacağımıza inanıyorum ve milli badmintoncularımıza sonsuz güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Özmekik, milli sporcuların Avusturya’nın başkenti Viyana'da 20-23 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak Açık Badminton Turnuvası'nda da mücadele edeceği bilgisini verdi.
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