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Badminton: 17 Yaş Altı Türkiye Sıralama Şampiyonası

- Şampiyonada dereceye giren sporcular Çekya'da yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek

28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
Badminton: 17 Yaş Altı Türkiye Sıralama Şampiyonası

ANKARA (AA) - Türkiye 17 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası sona erdi.

Badminton Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda dün sona eren şampiyonada 37 ilden 75 kulüp ve 144 milli sporcu mücadele etti. Organizasyonda tekler kategorisinde ilk 3, çiftler kategorisinde ise ilk 2'ye giren sporcular Çekya'da 4-6 Nisan tarihlerinde yapılacak 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası’nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyonada birinci olanlar 600, ikinciler 400, üçüncüler ise 300'er lira ödül kazandı

Çekya'da milli formayı şu sporcular giyecek:

Tek Kadınlar: 1. Ayça Özgür, 2. Ayşegül Yemişen, 3. Behiye Bodur, 4. Nisanur Tuncer

Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç, 2. Hasan Günbaz, 3. Orçun Öztürk, 3. Kerem Ahmet Özder

Çift Kadınlar: 1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 2. Firdevs Karaaslan-Nurgül Yılmaz, 3. Sudenaz Duyar-Zehra Güldal, 3. Behiye Bodur-Fadime Metin

Çift Erkekler: 1. Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç, 2. Kerem Çınar-Kerem Ahmet Özder, 3. Anıl Ulaç Atan-Miraç Kantar, 3. Yasin Furkan Arslan-Oğulcan

GençKarışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş, 2. Orçun Öztürk-Ayça Özgür, 3. Kerem Çınar-Ayşegül Yemişen 3. Oğulcan Genç-Sude Naz Baysal


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
  1. 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Sıralama Şampiyonası
  2. badminton
  3. Çekya
  4. Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi

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