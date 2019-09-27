Bademin 8 önemli faydası
Bademin sağlık açısından birçok faydası vardır. Kalp sağlığı, kabızlık, kolesterol, kemik sağlığı gibi birçok hastalıkla başa çıkan bademin faydalarını sizler için derledik. Bademin faydaları nelerdir? Badem ahngi hastalıkları önler? Badem nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar...27 Eylül 2019 Cuma 15:30
Bademin sağlık açısından birçok faydası vardır. Kalp sağlığı, kabızlık, kolesterol, kemik sağlığı gibi birçok hastalıkla başa çıkan bademin faydalarını sizler için derledik. Bademin faydaları nelerdir? Badem ahngi hastalıkları önler? Badem nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar...
Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko, selenyum, bakır ve niasin içerir. Diğer bütün türleriyle karşılaştırıldığıda besin değerleri ve faydalı bileşenleri ile ön plana çıkmaktadır.
Bademin 8 önemli faydası
- Güneşten gelen ultraviyole ışınla cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken, bademde bulunan E vitamini antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor.
- Kanda kötü kolesterol seviyesinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor.
- Badem yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Bu sayede kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı oluyor.
- Tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlüyor.
- Badem içeriğindeki magnezyum ile bu eksikliğin giderilmesine yardımcı oluyor. Ancak kan basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanlarının tercih edilmesi gerekir.
- Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Badem, içeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi geliyor.
- Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen ya da sadece sebze ağırlıklı beslenen kişiler, badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendirebilir.
- Kötü kolesterolün yüksek olması damar sertliğine neden olurken, damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor.
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