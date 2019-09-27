Bademin sağlık açısından birçok faydası vardır. Kalp sağlığı, kabızlık, kolesterol, kemik sağlığı gibi birçok hastalıkla başa çıkan bademin faydalarını sizler için derledik. Bademin faydaları nelerdir? Badem ahngi hastalıkları önler? Badem nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar...

Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko, selenyum, bakır ve niasin içerir. Diğer bütün türleriyle karşılaştırıldığıda besin değerleri ve faydalı bileşenleri ile ön plana çıkmaktadır.

Bademin 8 önemli faydası