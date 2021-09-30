Bademi düzenli olarak bu şekilde yerseniz...

Badem, besleyiciliğinin yanı sıra mükemmel bir lif, protein, E vitamini, magnezyum, manganez, bakır, fosfor kaynağı… Ve liste uzayıp gidiyor. Kilo kaybından iyi kemik sağlığına, ruh halinizi iyileştirmeye, kalp hastalıkları riskini düşürmeye, kansere, şeker hastalığına kadar pek çok sağlık araştırması, düzenli badem tüketiminin birçok faydasını doğrulamaktadır.

Bir araştırmaya göre, insanlar daha fazla miktarda fıstık, ceviz ve badem tüketerek meme kanseri riskini, tüketmeyenlere göre azaltabilirler. Bir diğeri, bademlerin kan dolaşımındaki antioksidan seviyelerini önemli ölçüde artırdığını, kan basıncını düşürdüğünü ve kan akışını iyileştirdiğini kanıtlıyor. Magnezyum kan şekeri düzeylerini yönetmeye yardımcı olduğu için Tip 2 Diyabet hastaları da badem tüketiminden yararlanır.

Bademlerin bu kadar çok faydasını öğrendikten sonra, bir avuç badem almak için mutfağınıza gidiyorsanız, önce bademleri bir gece önceden ıslatmanız gerektiğini hatırlatalım. Bademleri ıslattıktan sonra yemek, daha iyi besin mevcudiyeti ve sindirilebilirliği yoluyla sağlık yararlarını önemli ölçüde artırabilir. İşte, ıslatılmış badem yemeniz için en önemli nedenler;

1. Sindirimi kolaylaştırır

Sindirim açısından ıslatılmış badem, çiğ veya kavrulmuş bademden daha iyidir. Badem veya başka bir şey olsun, ıslattığımız her şey sindirim sisteminin parçalanması için çiğnenmesi kolay ve daha yumuşaktır. Badem zengin bir antioksidan kaynağıdır ve onları ıslattığımızda faydaları çoğalır. Ayrıca bademleri ıslatmak, vücudunuzun yağları sindirmesine yardımcı olan bir enzim olan lipazın salınmasına yardımcı olur.

2. Besleyiciliği artar

Bademleri ıslattığımızda, besin değeri artar ve onları yediğimizde antioksidanların ve liflerin faydaları artar. Islatma işlemi ayrıca belirli besinlerin emilimini engelleyebilecek safsızlıkları da giderir. Açığa çıkan magnezyum, diğer bedensel süreçlerin yanı sıra kan şekeri seviyelerini yönetmek için önemlidir. Bu mineralden yeterli miktarda almak, metabolik sendromu ve kan şekeri profillerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

3. Kilo kaybına yardımcı olur

Bademleri ıslattığımızda, metabolizmamızı hızlandıran ve kilo vermeye yardımcı olan lipaz gibi birkaç enzim salgılar. Kalorisi yoğun olmalarına rağmen kilo vermeye yardımcı olurlar, böylece obezite riskini azaltırlar. Bu şekilde ıslatılarak ve soyularak yendiğinde bile çok fazla atıştıranlar için de çok sağlıklı bir seçenek haline gelebilir.

4. Cildi güzelleştirir

Sağlıklı bir cilt elde etmek istiyorsanız, bir avuç ıslatılmış badem tüketmek işe yarayabilir. Bademdeki antioksidanlar, özellikle E vitamini, yaşlanma belirtilerini azaltmaya ve cildinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilir; size parlak, lekesiz, parlak bir cilt verir.

Badem vitaminler, mineraller, protein, lif, sağlıklı yağlar, magnezyum, E vitamini ve diğer temel antioksidanlarla doludur. Çok yönlüdürler ve ıslatılmış, çiğ veya çeşitli yemeklere eklenebilirler. Kalorileri yüksek olduğundan, bu kuruyemişten en fazla faydayı elde etmek için önerilen porsiyon boyutlarına bağlı kaldığınızdan emin olun.

Kaynak: Ensonhaber