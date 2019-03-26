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Bademcik ameliyatlarında yeni yöntem

Doktor Öğretim Üyesi Bahri Gezgin, bademcik ameliyatlarında klasik yöntemlerin yanı sıra yeni geliştirilen ‘Koblasyon’ yöntemi ile hastanın ağrıyı daha az hissettiğini söyledi.

26 Mart 2019 Salı 11:22
Bademcik ameliyatlarında yeni yöntem

Doktor Öğretim Üyesi Bahri Gezgin, bademcik ameliyatlarında klasik yöntemlerin yanı sıra yeni geliştirilen ‘Koblasyon’ yöntemi ile hastanın ağrıyı daha az hissettiğini söyledi.


Bademcik ameliyatlarında ağrıyı azaltan yeni teknik ‘Koblasyon’ yöntemi hakkında bilgi veren Özel Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Bahri Gezgin, hastanın bu yöntem sayesinde ağrılarının azaldığını ve daha konforlu bir yaşam sürdüğünü kaydetti.


Gezgin, “Koblasyon, yumuşak doku cerrahisinde yeni bir tekniktir. Bu teknikte, sodyum iyonlarından oluşan plazma üretimine neden olan normal serum fizyolojik ortamı kullanılarak, daha düşük frekansta radyofrekans akımı geçiren bipolar elektrik akımı kullanılmaktadır. Bu akımla çalışma alanında sodyum iyonları oluşur. Bu iyonlar hücreler arası bağları kırarak yaklaşık 60 derece sıcaklıkta dokular buharlaştırılır. Böylece bademcik boşluğunda, kas liflerinde ve sinir uçlarında çok az hasar oluşur. Plazmakinetik cerrahi tekniğinde ısı hasarını azaltmak için plazma ortamı kullanır. Koblasyon bademcik ameliyatı tekniklerinden birisi olan plazmakinetik cerrahide oluşan 60-80 derece ısıda çevre dokulara klasik soğuk tekniğe göre daha az hasar oluşmaktadır. Bu da ameliyat sonrası dönemde oluşan ağrıyı azaltmaktadır. Ayrıca bademcik boşluğuna bademciği çıkarmak için uygulanan kuvvet azalmakta ve daha az doku hasarı oluşmaktadır. Plazmakinetik bademcik ameliyatı tekniği, koblasyon bademcik ameliyatı tekniğinin en yeni teknolojisidir. Plazmakinetik cerrahi, altın standart yöntem olarak kabul edilen soğuk disseksiyon yöntemine göre özellikle erken ameliyat sonrası dönemde daha az ağrıya neden olmaktadır. Ağrının az olması oral alımı çabuklaştırmakta, hastaların günlük aktivitelerine dönüşü hızlandırmaktadır” dedi.



“Ameliyat süresi kısalıyor ve hasta konforu artıyor”


Doktor Öğretim Üyesi Bahri Gezgin, son dönemin gözde tekniği olan ‘Koblasyon’ yöntemiyle yapılan bademcik ameliyatları esnasında kanamanın yok denebilecek kadar az olduğunu dile getirerek, “Ameliyat süresi kısalmakta, minimum doku hasarı sayesinde oluşacak ağrının daha az olmasıyla ameliyat sonrası beslenme, günlük aktivitelere dönüş süresi kısalmakta ve hasta konforu artmaktadır. Ayrıca bu teknik, horlama cerrahisinde, yumuşak damak ve küçük dil ameliyatlarında, burun eti ameliyatlarında ve diğer yumuşak doku ameliyatlarında kullanılabilmektedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:22
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