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Bademcik ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Uzun zaman boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve yüksek ateş şikayeti bulunan 18 yaşındaki Mehmet Kahraman, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen bademcik ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

06 Ağustos 2019 Salı 10:34
Bademcik ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Uzun zaman boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve yüksek ateş şikayeti bulunan 18 yaşındaki Mehmet Kahraman, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen bademcik ameliyatı ile sağlığına kavuştu.


Kilis’te yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Kahraman, boğaz ağrısı, buna bağlı olarak yutma güçlüğü ve yüksek ateş şikayeti ile Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Kahraman’ın bademcik ameliyatı olması gerektiğine karar verildi. Kahraman, ailenin de onayı alındıktan sonra aynı gün yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Kahraman’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Op. Dr. Kara, "Hastamızın kronik, müzminleşmiş bademcik problemi vardı. Halsizlik, kırgınlık, yüksek ateş boğaz ağrısı ile seyreden enfeksiyon atakları ayda bir nükseden hastamız bu sıkıntıyı yıllardır çektiğini söyledi. Mehmet’in bu atakları çocukluğundan bu yana mükerrer şekilde devam ettiği için artık bademciğinin yapısını tamamen bozup çürütmüş ve görevini yapamaz hale getirmiş. O nedenle kronik bademcik enfeksiyonu tanısıyla hastamızın bademciğini aldık. Mehmet’in kardeşinde de aynı sorun vardı. Yani biraz da genetiksel bir durum bu. Kız kardeşi Sara Nur Kahraman’ın da 8 yaşında bademciğini aldık. Ameliyatın ardından enfeksiyon geçirmedi ve herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Şu an gayet sağlıklı” dedi.


Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan birinin bademcik iltihabı olduğunu vurgulayan Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara, "Hastalanma sıklığı üst üste yılda 5 defadan fazla olduğunda bademcik ameliyatına ihtiyaç duyuluyor. Çocukları yılda 3-4 defadan fazla tekrarlayan bademcik enfeksiyon atağı geçirdiklerinde ailelere doktora başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü tedavi edilmeyen müzmin bademcik iltihabı ileride eklem ağrıları, romatizma, kalp kapak hastalıkları gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmakta" şeklinde konuştu.


Uzun süredir bademcik ve onun neden olduğu boğaz ağrısı, ateş ve yutma sıkıntısı yaşadığını belirten Mehmet Kahraman ise, "Kız kardeşimin de 8 yıl önce aynı şikayeti vardı. Op.Dr. Kara’nın ameliyatı sonrası bir sıkıntı yaşamadı. Ameliyatın ardından kısa süre geçmesine rağmen kendimi iyi hissediyorum. Ağrı ve kanama şikayetim yok. Doktoruma ve benimle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:34
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