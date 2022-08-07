Badem sütü tüketmenin vücuda etkisi: Badem sütü tarifi ve faydaları

Süt, birçok hayvandan elde edilebilen besleyici bir sıvı gıdadır. Ancak dünyada en yaygın olarak inek sütü tüketilmektedir. İnek sütünün temel birleşimlerinden biri sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyen doğal bir şeker laktozdur. Bitkisel kaynaklı olan badem sütünün içeriğinde laktoz bulunmaz ve bu nedenle çoğunlukla alerjik reaksiyonlara neden olmaz. Aynı zamanda badem sütü besleyici değerinin yanında kalorisi düşük bir besindir. Yaklaşık 100 gram badem sütünde 17 kalori bulunur. Badem sütü aynı zamanda 0,45 g protein, 1,56 g yağ, 0,89 g karbonhidrat barındırır. Ev yapımıysa kalsiyum içermez ama piyasadaki birçok badem sütü kalsiyum ile zenginleştirildiği için yaklaşık 90 mg kadar kalsiyum içerir.

Badem sütü tarifini hazırlamak için bir gece önceden ıslatarak suya bırakacağınız bademleri blenderdan geçirmeniz ve süzmeniz yeterli olacaktır. Peki badem sütünü tatlandırmak için ne yapmak gerekir? Kakao ve agave şurubundan yardım alarak hazır kakaolu sütlerden farksız bir tat elde edebileceğiniz badem sütü, çocukların da severek tüketeceği bir lezzet olacak.

EV YAPIMI BADEM SÜTÜ TARİFİ

MALZEMELER

140 gr çiğ badem

720 gr su

HAZIRLANIŞI

Bademleri bir kaba koyup üzerlerini geçene kadar su ile kaplayın ve en az 12 saat bu suyun içinde oda sıcaklığında bekletin.

Beklettiğiniz bademlerin suyunu süzün, su ile birlikte blenv yaper'dan geçirin.

Bir tülbent yardımıyla sütünüzü süzün.

Tatlandırılmış badem sütü için tekrar sütü blendıra alın, hurmaları içine atın ve homojen olana kadar çevirin.

BADEM SÜTÜNÜ KİMLER TÜKETMELİ?

Genellikle inek sütü alerjisi olanlar, ya da inek sütü tüketmek istemeyenler, laktoz intoleransı olanlar, koyu/keçi sütünü sindiremeyenler, veganlar tarafından tüketilebilecek sağlıklı bir süt alternatiftir.

BADEMLİ KAKAOLU SÜT NASIL HAZIRLANIR?

Yüksek ve kaliteli proteine ve kalsiyuma sahip olan badem sütünü biraz daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız, içine tarçın, organik kakao ve agave şurubu ekleyebilirsiniz.

Bunun için hazırlanan badem sütü blender içerisine dökülür. İçine 2 tatlı kaşığı tarçın ve yine bir kaç tatlı kaşığı organik kakao katılır. Ardından göz kararı agave şurubu dökülür. Sonra da blenderda 30 saniye kadar çırpılır. Çocukların dışarıda kutulanmış süt ürünlerini kullanmalarını istemiyor ve sağlıklı besinler tüketmelerini istiyorsanız, kakaolu badem sütüyle hem kalsiyum hem protein ihtiyaçları giderilir.

Şimdiden afiyet olsun.

BADEM SÜTÜNÜN YARARLARI

Kötü huylu kolesterolü düşürür.

Tok tutar. Kolay kilo verilmesini sağlar.

E vitamini içeren badem sütü zararlı UV ışınlarından koruyarak cildi parlak tutar.

Saç dökülmesini engeller. Saçları güçlendirir, parlaklık verir.

İçindeki E vitamini göz için de yararlıdır. Katarak ve gözdeki ciddi rahatsızlıkları önler.

BADEM SÜTLÜ CHIA PUDING

Chia tohumlarının oluşturduğu jel benzeri doku ve sizi tok tutmaya yardımcı olacak. Lif, protein ve sağlıklı yağlarla dolu olan chia pudingi doymanıza da katkı sağlayacak.

Malzemeler

3 - 4 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı badem sütü

1/2 çorba kaşığı bal

1/4 çay kaşığı vanilya

HAZIRLANIŞI

Bir kase veya cam kavanoz içinde chia tohumlarını, sütü, balı ve vanilyayı karıştırın. Bir cam kavanoz kullanıyorsanız, her şeyi birleştirmek için karışımı kapatıp sallayabilirsiniz. Chia puding karışımı iyice birleştirildikten sonra, 5 dakika bekletin, herhangi bir chia tohumu kümesini kırmak için tekrar karıştırın; sallayın, üzerini kapatın ve karışımını buzdolabına koyun. 1-2 saat veya bir gece bekletin.