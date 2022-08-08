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Toz badem nedir ve nasıl kullanılır? Toz bademle hazırlanan keşkül tarifi, nasıl yapılır?

2022-08-08 00:14:29
Toz badem nedir ve nasıl kullanılır? Toz bademle hazırlanan keşkül tarifi, nasıl yapılır?

Toz badem, en faydalı kuru yemişlerden biri olan badem yüksek omega 3 içermesi nedeniyle kalp damar sağlığı için tüketilmesi gereken en önemli besinlerden bir tanesidir. Osmanlı saray mutfağından miras kalan keşkül, toz bademle hazırlanan hafif ve son derece lezzetli olan bir sütlü tatlıdır. Keşkül tarifi oldukça pratiktir ve kısa sürede bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. İşte kolay tarifi

#1
Foto - Tüketeceğiniz badem yada toz bademin mutlaka kavrulmamış, çiğ ve tuzsuz olmasına dikkat etmeniz gerekir. Toz bademin faydaları nelerdir? Bor minerali açısından oldukça zengin olan badem özellikle çocuk gelişiminde ve yetişkinlerde beyin sağlığı için yüksek fayda içerir. E vitamini içeriği ile cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından da tüketilmesi gereken gıdalardandır. Toz badem nedir ve nasıl kullanılır? Yemek kültürümüz unlu ve hamurlu gıdaları fazlası ile içermektedir. Bundan dolayı toz badem bizim için bulunmaz nimetlerden bir tanesidir. Kek, kurabiye ve tatlı gıdaları fazlası ile tükettiğimizi düşünecek olursak bu gıdaları hazırlarken beyaz un yerine toz bademden rahatlıkla fayda sağlayabiliriz. Aklınıza gelebilecek pasta, kek ve kurabiye yapımını bir de toz badem ile yaparsanız aradaki lezzet farkı sizi inanılmaz derece de tatmin edecektir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kolesterolü düşüren ve enerji veren bir gıda olan toz bademi isterseniz hazır olarak satın alabilirsiniz, yada kendiniz evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Toz badem yapmanız için gereken şey sadece 1 kilogram kavrulmamış çiğ badem. Bademleri rondodan geçirdiğinizde evde yapılmış içinde hiç bir katkı maddesi içermeyen badem tozunu elde etmiş olursunuz. Toz bademi ise nerede kullanacağınız artık tamamen sizin damak tadınızla alakalı. Özelikle küçük çocuklarınız bademi katı olarak yemeyi tercih etmeyebilir. Bu aşamada toz bademen faydalanabilirsiniz. Toz halindeki bademden 1 yemek kaşığı sütüne eklediğinizde kolay bir şekilde badem tüketmesini sağlayabilirsiniz. Toz bademi bir beslenme tarzı olarak benimseyebilmeniz için işe sevdiğiniz gıdalara un yerine katarak başlayabilirsiniz. Mesela tatlı olarak badem tozundan yapılmış bir badem ezmesine kimse hayır diyemez.

Tüketeceğiniz badem yada toz bademin mutlaka kavrulmamış, çiğ ve tuzsuz olmasına dikkat etmeniz gerekir. Toz bademin faydaları nelerdir? Bor minerali açısından oldukça zengin olan badem özellikle çocuk gelişiminde ve yetişkinlerde beyin sağlığı için yüksek fayda içerir. E vitamini içeriği ile cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından da tüketilmesi gereken gıdalardandır. Toz badem nedir ve nasıl kullanılır? Yemek kültürümüz unlu ve hamurlu gıdaları fazlası ile içermektedir. Bundan dolayı toz badem bizim için bulunmaz nimetlerden bir tanesidir. Kek, kurabiye ve tatlı gıdaları fazlası ile tükettiğimizi düşünecek olursak bu gıdaları hazırlarken beyaz un yerine toz bademden rahatlıkla fayda sağlayabiliriz. Aklınıza gelebilecek pasta, kek ve kurabiye yapımını bir de toz badem ile yaparsanız aradaki lezzet farkı sizi inanılmaz derece de tatmin edecektir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kolesterolü düşüren ve enerji veren bir gıda olan toz bademi isterseniz hazır olarak satın alabilirsiniz, yada kendiniz evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Toz badem yapmanız için gereken şey sadece 1 kilogram kavrulmamış çiğ badem. Bademleri rondodan geçirdiğinizde evde yapılmış içinde hiç bir katkı maddesi içermeyen badem tozunu elde etmiş olursunuz. Toz bademi ise nerede kullanacağınız artık tamamen sizin damak tadınızla alakalı. Özelikle küçük çocuklarınız bademi katı olarak yemeyi tercih etmeyebilir. Bu aşamada toz bademen faydalanabilirsiniz. Toz halindeki bademden 1 yemek kaşığı sütüne eklediğinizde kolay bir şekilde badem tüketmesini sağlayabilirsiniz. Toz bademi bir beslenme tarzı olarak benimseyebilmeniz için işe sevdiğiniz gıdalara un yerine katarak başlayabilirsiniz. Mesela tatlı olarak badem tozundan yapılmış bir badem ezmesine kimse hayır diyemez.

#2
Foto - Toz bademden yapılmış bir dilim bademli kek 180 kalori, 1 adet badem tozlu kurabiye ise 90 kalori içermektedir. Eğer kalori hesabı yapıyorsanız ve badem tozundan ne kadar kalori alacağınızı merak ediyorsanız bir avuç badem 180 kalori içermektedir. 1 avuç bademden elde edeceğiniz toz badem de aynı kaloriye sahiptir. Diyabet hastaları da badem tozundan yapılmış yiyecekleri rahatlıkla tüketebilmektedir. Hazır halde market raflarında satılan toz badem daha pahalı olduğundan evde yapmanız daha ekonomik olacaktır.

Toz bademden yapılmış bir dilim bademli kek 180 kalori, 1 adet badem tozlu kurabiye ise 90 kalori içermektedir. Eğer kalori hesabı yapıyorsanız ve badem tozundan ne kadar kalori alacağınızı merak ediyorsanız bir avuç badem 180 kalori içermektedir. 1 avuç bademden elde edeceğiniz toz badem de aynı kaloriye sahiptir. Diyabet hastaları da badem tozundan yapılmış yiyecekleri rahatlıkla tüketebilmektedir. Hazır halde market raflarında satılan toz badem daha pahalı olduğundan evde yapmanız daha ekonomik olacaktır.

#3
Foto - Enfes aroması, pratik oluşu ve hoş kokusuyla karşınızda keşkül tarifi! Osmanlı zamanında ihtiyaç sahiplerini doyurmak niyetiyla hazırlanan keşkül, bizlere miras kalan tarihi bir sütlü tatlı. Keşkül tarifi için malzemeler erişilebilir ve yapımı son derece kolay. Siz de hafif bir tatlı istiyorsanız keşkül tarifi tam da size göre.

Enfes aroması, pratik oluşu ve hoş kokusuyla karşınızda keşkül tarifi! Osmanlı zamanında ihtiyaç sahiplerini doyurmak niyetiyla hazırlanan keşkül, bizlere miras kalan tarihi bir sütlü tatlı. Keşkül tarifi için malzemeler erişilebilir ve yapımı son derece kolay. Siz de hafif bir tatlı istiyorsanız keşkül tarifi tam da size göre.

#4
Foto - KEŞKÜL TARİFİ İÇİN MALZEMELER- Bir litre süt, 2 bardak toz şeker, 1/2 su bardağı çekilmiş badem, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurtanın sarısı, Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi, Üzeri için file badem.

KEŞKÜL TARİFİ İÇİN MALZEMELER- Bir litre süt, 2 bardak toz şeker, 1/2 su bardağı çekilmiş badem, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurtanın sarısı, Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi, Üzeri için file badem.

#5
Foto - KEŞKÜL NASIL YAPILIR? Sütü, toz şekeri, yumurta sarısını, toz bademi ve nişastayı tencereye alın ve kaynayana kadar karıştırın. Karışım kaynayınca içine Hindistan cevizini ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Servis kaplarınıza keşkülü bölüştürün ve üzerine file badem koyarak süsleyin. KEŞKÜL KALORİ ORANI NEDİR? Bir porsiyonu 273 kaloridir. Şeker yerine tatlandırıcı ekleyerek kalori oranını düşürebilirsiniz.

KEŞKÜL NASIL YAPILIR? Sütü, toz şekeri, yumurta sarısını, toz bademi ve nişastayı tencereye alın ve kaynayana kadar karıştırın. Karışım kaynayınca içine Hindistan cevizini ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Servis kaplarınıza keşkülü bölüştürün ve üzerine file badem koyarak süsleyin. KEŞKÜL KALORİ ORANI NEDİR? Bir porsiyonu 273 kaloridir. Şeker yerine tatlandırıcı ekleyerek kalori oranını düşürebilirsiniz.

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