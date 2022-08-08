Toz badem nedir ve nasıl kullanılır? Toz bademle hazırlanan keşkül tarifi, nasıl yapılır?

Tüketeceğiniz badem yada toz bademin mutlaka kavrulmamış, çiğ ve tuzsuz olmasına dikkat etmeniz gerekir. Toz bademin faydaları nelerdir? Bor minerali açısından oldukça zengin olan badem özellikle çocuk gelişiminde ve yetişkinlerde beyin sağlığı için yüksek fayda içerir. E vitamini içeriği ile cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından da tüketilmesi gereken gıdalardandır. Toz badem nedir ve nasıl kullanılır? Yemek kültürümüz unlu ve hamurlu gıdaları fazlası ile içermektedir. Bundan dolayı toz badem bizim için bulunmaz nimetlerden bir tanesidir. Kek, kurabiye ve tatlı gıdaları fazlası ile tükettiğimizi düşünecek olursak bu gıdaları hazırlarken beyaz un yerine toz bademden rahatlıkla fayda sağlayabiliriz. Aklınıza gelebilecek pasta, kek ve kurabiye yapımını bir de toz badem ile yaparsanız aradaki lezzet farkı sizi inanılmaz derece de tatmin edecektir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kolesterolü düşüren ve enerji veren bir gıda olan toz bademi isterseniz hazır olarak satın alabilirsiniz, yada kendiniz evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Toz badem yapmanız için gereken şey sadece 1 kilogram kavrulmamış çiğ badem. Bademleri rondodan geçirdiğinizde evde yapılmış içinde hiç bir katkı maddesi içermeyen badem tozunu elde etmiş olursunuz. Toz bademi ise nerede kullanacağınız artık tamamen sizin damak tadınızla alakalı. Özelikle küçük çocuklarınız bademi katı olarak yemeyi tercih etmeyebilir. Bu aşamada toz bademen faydalanabilirsiniz. Toz halindeki bademden 1 yemek kaşığı sütüne eklediğinizde kolay bir şekilde badem tüketmesini sağlayabilirsiniz. Toz bademi bir beslenme tarzı olarak benimseyebilmeniz için işe sevdiğiniz gıdalara un yerine katarak başlayabilirsiniz. Mesela tatlı olarak badem tozundan yapılmış bir badem ezmesine kimse hayır diyemez.