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Badem hasat sezonu başladı

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, Türkiye’nin en çok badem ağacının olduğu Adıyaman’da hasadın başladığını söyledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:15
Badem hasat sezonu başladı

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, Türkiye’nin en çok badem ağacının olduğu Adıyaman’da hasadın başladığını söyledi.


Türkiye’de 70 bin dekar alan ile en çok badem ağacının olduğu Adıyaman’da hasadın başladığını dile getiren Başkan Turanlı, tüm üreticilere bereketli bir yıl olması dileklerinde bulundu.


2018 yılının Kahta ilçesinde badem üreten çiftçiler açısından verimli bir yıl olduğunu kaydeden Turanlı, “2019 yılında bademlerin çiçek açma döneminde yaklaşık 20 gün süren yağışlardan dolayı çiçeklerin tozlaşmasında sorun yaşansa da 2018 yılında ürün vermeyip 2019 yılında yeni meyveye yatan badem ağaçlarının çok olmasından dolayı rekolte de bir önceki yıla göre fazla bir değişimin olması beklenmemektedir. Özellikle 2017 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Birlik A.Ş. tarafından Kahta’da kurulan badem fabrikasının bölge çiftçisi açısından önemlidir. 2017 yılında fabrika daha kurulma aşamasında iken 1.800 dekar badem dikildi ancak fabrikanın 2018 yılında badem alımı yapması ile bu rakamın 8.600 dekara, 2019 yılında ise yaklaşık 12.000 dekara çıktı. Tarım Kredi Birlik A.Ş. tarafından badem alımının yapılması çiftçide büyük bir güven duygusu oluşturmuş,özellikle daha önce çiftçilerimizden düşük fiyata badem alan tüccarlara karşı bir emniyet görevi görmüştür. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2019 yılında da özellikle üreticilerimizinürünlerini tekrar değerinden alıp işlerek gerek ulusal zincir marketlerde gerekse yerel marketlerde satması bizleri de gururlandırmıştır.


Bademlerimizin kabuklu halden işlenerek ambalajlanmış halde nihai ürün olarak raflarda yerini almasında emeği geçen Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. camiasına, yerelde ise çiftçilerimizle birebir ilgilenen ürünlerini en güzel şekilde işleyip pazarlayan Badem Fabrikası yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 2019 yılında açıklanacak olan yeni badem alım fiyatının hayırlı uğurlu olmasını, tüm badem üreticilerimiz için bol kazançlı ve verimli bir yıl geçirmesini dileriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:15
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