Badem Çiçeği Festivali başlıyor

Badem çiçekleriyle papatyaların buluştuğu Ocak-Şubat ayları Datça’nın görsel şöleninin başladığı zamanlardır. Badem Çiçeği Festivali, Datça’nın bu en güzel zamanına tanıklık etmek, şehirden biraz uzaklaşıp nefes almak, doğaya dönüp Ege ile Akdeniz’i kucaklayan Datça’nın en özel tatlarını deneyimlemek, farklı atölyelerde hoş vakit geçirmek için müthiş fırsat sunuyor.

Datça merkezinde ve Palamutbükü panayır alanlarındaki el emeği ürünler ve hediyelik eşya stantları, badem ürünleri ve yöresel yemek satışları, çocuk ve yetişkinlere yönelik renkli ve yaratıcı workshoplar, Datça’ya özgü dans gösterileri ve sahne performanslarıyla üç gün sürecek olan festivalziyaretçilere çok çeşitli etkinlikler sunuyor.

Ayrıca, ziyaretçiler tercihlerine göre katılabilecekleri turlar ve doğa yürüyüşleri ile yarımadanın dört bir yanını keşfetme, tarihini ve kültürünü deneyimleme imkânı bulacak.

Badem Çiçeği Festivali, ikinci yılında sosyal sorumluluk projelerine de yer verecek. Greenpeace’in de desteklediği, arı ölümlerinin önüne geçilmesi için yürütülen “ Hepimiz Aynı Kovandayız” kampanyası festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında çalışmalarını sürdürecek olan TEMA ise kömürün zararlarını anlatacak. Datça Yerel Tohum Derneği ve Engelim Olmayın Derneği gibi derneklerde ziyaretçilerle bir araya gelecek.