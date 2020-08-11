Bacanaklar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde akrabalar arasında feci bir kavga çıktı.

Dün saat 19.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Dere Mahallesi, Şehit Remzi Sepetli Sokak’ta silahlı kavgada kan aktı. Arzu Ç., eşi Serdal Ç.'yi (28) terk edip, evden ayrıldı. Ardından Serdal Ç. (28) ile bacanağı Remzi Yamalı (25) Arzu Ç.'nin evi terk etmesi sonrası küfürleşmeye başladı.

Kavga yerinden ayrılan Serdal Ç., babası Sezer Ç. (56) ve kardeşleri Korkmaz (26) ve Sezer Ç. (18) ile eniştesi Tuncay S. (30) ile Remzi Yamalı'nın yanına geri döndü. Tartışmaya Remzi Yamalı’nın yanındaki Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) de dahil oldu.

İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya, ardından silahlı çatışmaya dönüştü. Kavga sırasında Serdal Ç. ile babası Sezer Ç. tüfeğini, kardeşi Sezer Ç. ise tabancasını ateşledi. Olayda Remzi Yamalı, Şükrü Ş., Kemal G. ve Seymen B. vuruldu.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede Remzi Yamalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacak ve kalça kısmından yaralanan Şükrü Ş.’nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Serdal, Korkmaz ve Sezer Ç. kardeşlerle enişteleri Tuncay S., pompalı tüfekle yakalanıp gözaltına alındı. Tabanca ise şüphelilerin evlerinin bahçesinde bulundu.

Polis ekipleri, Sezer Ç.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.